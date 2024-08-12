Haber Tarihi: 12 Ağustos 2024 10:34 - Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 10:34

Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys ile karşılaşacak. Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde…

Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri 5 Ağustos'ta yapılan kura çekimi ile netleşti. Böylece Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın play-off rakibi belli oldu. Sarı kırmızılı takım, play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, play-off turunu geçmesi halinde Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Peki Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar.

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Okan Buruk yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray-Young Boys maçı, 20 veya 21 Ağustos tarihnde oynanacak. Deplasmanda oynanacak maçın saati ise henüz belli olmadı.

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Young Boys maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-YOUNG BOYS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ise 27 veya 28 Ağustos'ta Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Sarı kırmızılı takım, play-off turunu geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi Grup kuraları, 29 Ağustos tarihinde çekilecek. Grup'taki ilk karşılaşmalar ise 17-19 Eylül tarihinde oynanacak.
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