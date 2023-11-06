Haber Tarihi: 06 Kasım 2023 14:45 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 14:45

YKS 2024 ne zaman? 2024 ÖSYM YKS sınav başvuru tarihi ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı. LGS tarihi ardından gözler 2024 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) oturumlarına çevrildi. Peki, 2024 YKS ne zaman yapılacak? YKS tarihi belli oldu mu?

YKS 2024 ne zaman? 2024 ÖSYM YKS sınav başvuru tarihi ne zaman?
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Üniversite sınavının 2024 yılında ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2023 YKS'nin başvuru işlemleri 8 - 23 Mart tarihleri itibarıyla tamamlandı. Sınavlar ise üç oturum şeklinde 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. YKS 2024 hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. 

YKS 2024 NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 yılı sınav takvimini açıkladı. Ersoy, YKS'nin 8-9 Haziran'da yapılacağını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran'da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak" açıklamasını yaptı.

YKS'DE HANGİ TESTLER YER ALACAK?

2023-TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. 2023-AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. 2023-YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

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