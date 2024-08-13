Haber Tarihi: 13 Ağustos 2024 11:53 - Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 11:53

YKS 2. tercih var mı, ne zaman yapılacak? 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilerin üniversite tercihleri tamamlanmış olur. Ancak, tercih döneminin sonunda önlisans ya da lisans bölümlerine yerleşemeyen adaylar için umut dolu bir fırsat daha sunulur: YKS Ek Tercih. YKS Ek Tercih, ilk tercih döneminde herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşememiş olan adaylar için yapılan ikinci bir tercih sürecidir. Bu süreçte, boş kalan kontenjanlara adaylar başvuruda bulunarak üniversite yerleştirme imkanı elde edebilirler. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilen YKS Ek Tercih, adayların ikinci bir şans elde etmelerini sağlar. Peki YKS üniversite ek tercih ne zaman, tarihi belli mi? ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS 2. tercih neye göre yapılır, kimler yapabilir?

YKS 2. tercih var mı, ne zaman yapılacak? 2024
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YKS tercih sonuçları açıklanma süreci ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamayla başlayacaktır. Tercih sonuçları, adayların 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabileceği şekilde duyurulacaktır. YKS Ek Tercih tarihleri, ÖSYM tarafından tercih kılavuzu içerisinde duyurulur. İlk tercih döneminde tercih edilen üniversite ve bölümlere yerleşemeyen adaylar, Ek Tercih döneminde belirtilen kontenjanlara başvuruda bulunabilirler. Ek tercih başvuruları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir.

YKS Ek Tercih Ne Zaman?
ÖSYM, tercih kılavuzu içerisinde ek tercihlerle ilgili detayları da paylaşmıştır. İlk tercih döneminde önlisans veya lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar, üniversite tercih sonuçları açıklandıktan sonra boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacaklar.

Ek tercih tarihleri henüz belirlenmemiştir ve ÖSYM tarafından duyurulacaktır.

Kimler Ek Tercih Başvurusu Yapabilir?

YKS Ek Tercih, ilk tercih döneminde yerleşememiş olan tüm adaylar için açıktır. Önlisans ve lisans programları için geçerli olan Ek Tercih sürecinde, adaylar kontenjanlara başvuruda bulunarak üniversite hayallerini gerçekleştirme şansını elde edebilirler. Bu nedenle, Ek Tercih süreci, üniversite adayları için önemli bir ikinci fırsattır.

Ek Tercih İle Yerleşme Süreci

YKS Ek Tercih ile boş kalan kontenjanlara başvuran adaylar, başarı sıralamalarına ve puanlarına göre yerleştirilirler. Kontenjanlara başvuran adayların puanları, ilgili bölümlerin taban puanları ile karşılaştırılır ve uygun adaylar tercih ettikleri programlara yerleştirilirler.
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