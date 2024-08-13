YKS 2. tercih var mı, ne zaman yapılacak? 2024

YKS tercih sonuçları açıklanma süreci ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamayla başlayacaktır. Tercih sonuçları, adayların 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabileceği şekilde duyurulacaktır. YKS Ek Tercih tarihleri, ÖSYM tarafından tercih kılavuzu içerisinde duyurulur. İlk tercih döneminde tercih edilen üniversite ve bölümlere yerleşemeyen adaylar, Ek Tercih döneminde belirtilen kontenjanlara başvuruda bulunabilirler. Ek tercih başvuruları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir.

ÖSYM, tercih kılavuzu içerisinde ek tercihlerle ilgili detayları da paylaşmıştır. İlk tercih döneminde önlisans veya lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar, üniversite tercih sonuçları açıklandıktan sonra boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacaklar.

Ek tercih tarihleri henüz belirlenmemiştir ve ÖSYM tarafından duyurulacaktır.

YKS Ek Tercih, ilk tercih döneminde yerleşememiş olan tüm adaylar için açıktır. Önlisans ve lisans programları için geçerli olan Ek Tercih sürecinde, adaylar kontenjanlara başvuruda bulunarak üniversite hayallerini gerçekleştirme şansını elde edebilirler. Bu nedenle, Ek Tercih süreci, üniversite adayları için önemli bir ikinci fırsattır.

YKS Ek Tercih ile boş kalan kontenjanlara başvuran adaylar, başarı sıralamalarına ve puanlarına göre yerleştirilirler. Kontenjanlara başvuran adayların puanları, ilgili bölümlerin taban puanları ile karşılaştırılır ve uygun adaylar tercih ettikleri programlara yerleştirilirler.