Haber Tarihi: 07 Ocak 2024 16:38 - Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 16:38

Yargı var mı, bu hafta neden yok? 7 Ocak Yargı yeni bölüm ne zaman? Bugün, bu akşam Yargı var mı? Kanal D yayın akışı

Yargı var mı, bu hafta neden yok? 7 Ocak Yargı yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı bu akşam var mı 7 Ocak 2024 yayın akışı ile belli oldu. Pazar akşamları ekrana gelen Yargı 78. bölüm bu pazar olacak mı Kanal D yayın akışı ile belli oldu. Peki, Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman? İşte 7 ocak 2024 Kanal D yayın akışı

Yargı var mı, bu hafta neden yok? 7 Ocak Yargı yeni bölüm ne zaman? Bugün, bu akşam Yargı var mı? Kanal D yayın akışı
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Her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı bugün var mı yok mu araştırılmaya başladı. Yılbaşı arası veren birçok yapımla birlikte başlayan araştırmalar bütün dizilerin özelinde gerçekleşiyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizinini 78. Bölüm sorgulamaları başladı. 7 Ocak Kanal D yayın akışı listesi gündemde. Peki, Yargı'nın yeni bölümü ne zaman, neden yok? İşte, ayrıntılar… 

YARGI BU HAFTA VAR MI?

Yargı dizisi yeni yılın ilk haftası olması nedeniyle 7 Ocak Pazar akşamı yayınlanmayacak. Onun yerine Kanal D yayın akışı listesinde saat 20:00'da Cehennem adlı sinema filmi yer alıyor.

Yargı yeni bölüm 14 Ocak Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

YARGI DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yargı dizisinin yeni bölümünün 14 Ocak tarihinde ekranlarda yer alması bekleniyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI 7 OCAK 2024

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber

20:00 Cehennem

22:45 Yargı tekrar
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