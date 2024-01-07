Yargı var mı, bu hafta neden yok? 7 Ocak Yargı yeni bölüm ne zaman? Bugün, bu akşam Yargı var mı? Kanal D yayın akışı

Her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı bugün var mı yok mu araştırılmaya başladı. Yılbaşı arası veren birçok yapımla birlikte başlayan araştırmalar bütün dizilerin özelinde gerçekleşiyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizinini 78. Bölüm sorgulamaları başladı. 7 Ocak Kanal D yayın akışı listesi gündemde. Peki, Yargı'nın yeni bölümü ne zaman, neden yok? İşte, ayrıntılar…



YARGI BU HAFTA VAR MI?



Yargı dizisi yeni yılın ilk haftası olması nedeniyle 7 Ocak Pazar akşamı yayınlanmayacak. Onun yerine Kanal D yayın akışı listesinde saat 20:00'da Cehennem adlı sinema filmi yer alıyor.



Yargı yeni bölüm 14 Ocak Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.



YARGI DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?



Yargı dizisinin yeni bölümünün 14 Ocak tarihinde ekranlarda yer alması bekleniyor.



KANAL D YAYIN AKIŞI 7 OCAK 2024



08:30 Konuştukça



09:30 Set Ekstra



09:45 Magazin D Pazar



12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi



13:45 Arda İle Omuz Omuza



14:45 Arka Sokaklar



18:30 Kanal D Haber



20:00 Cehennem



22:45 Yargı tekrar

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