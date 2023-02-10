Yağmacılara vur emri verildi mi? OHAL'de asker ve polise vur emri verildi mi?

Son dakika... Deprem bölgesinden gelen mucizeler devam ederken Hatay'daki yağmacılar bölge halkının moralini bozuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Gaziantep'te yaptığı açıklamada 'Meclis'te yapılacak olan oylama ile birlikte de olağanüstü hal yürürlüğe girmiş olacak, yağmalama çalışmalarına, gayretlerine de devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak müdahale etme imkanını yakalayacaktır.' cümlelerini kullanmıştı.YAĞMACILARA VUR EMRİ VERİLDİ Mİ?
Cumhurbaşkanı fahiş fiyat artışları yapan ve yağmacılık faaliyeti gerçekleştirenlere yönelik ise net konuştu. Erdoğan, "Süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır. Yağmalama çalışmalarına OHAL ile müdahale etme imkanını devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak yapacak. Siyasi istismara izin vermeyeceğiz" dedi.. OHAL NEDİR HANGİ ŞARTLARDA İLAN EDİLİR?
Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.
10 İLİ KAPSAYAN 3 AYLIK OHAL İLAN EDİLDİ
AFAD'ın ülkemizin önde gelen tüm bankalarına yapılan havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Deprem aferinin ve etkilerinin vahameti tedbirler almamızı gerektirmektedir. Deprem bölgesini afet bölgesi ilan ediyoruz. Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. 3 ay sürecek bu kararla ilgili Meclis süreçlerini en kısa zamanda tamamlayacağız.
Afetten etkilenen vatandaşlarımız şundan emin olsun ki; devleti tüm gücüyle çalışmaktadır. Zorlukları birer birer aşarak, kaldırmadık enkaz, karşılanmadık ihtiyaç bırakmayacak bir kararlılıkla devam ediyoruz. İnşallah Deprem felaketinin yol açtığı yıkımın da üstesinden geleceğiz. Önceliğimiz arama-kurtarma çalışmalarını hızlandırmaktır. Bu arada Katar 10 bin konteyner şu anda ülkemize gönderme hazırlığı içinde. Aynı şekilde birçok yerlerde bizim acil olarak yardımımızı ulaştıracağımız birçok konteynerın yanısıra karavanlar da merkeze ulaşmakta. Allah ülkemizin ve milletimizin yardımcısı olsun, teşekkür ediyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te son durumu aktarıyor. Erdoğan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794" dedi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Tarihimizin en büyük Deprem felaketinde ilçeleriyle beraber büyük yıkıma uğradı. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş, Hatay ve Adana olmak üzere bazı ilçelerle beraber ziyaret gerçekleştirdim.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794. Enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak belirlenmiştir. Buradan bir kez daha depremin etkilediği şehirlerimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hedefimiz 1 yıl içerisinde yıkılan binalara konutlarımızı zemin artı 3-4 olmak üzere inşa etmek. Bunun yanında yapılacak olan hasar tespit ile şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız.
Bir taraftan konteyner çalışmalarımız, diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlarımız var. Onların gemi aramalarını bir yere ulaştırdık. Gelen konteynerlarımızı illere dağıtacağız. Bazı bölgelerde karavanlar ile sıkıntısı olan vatandaşlarımızın sıkıntısını giderme içerisinde olacağız. Süreci ne yazık ki siyasi istismara yönlendirenler var. Bu istismara benim halkım izin vermeyecektir. Bugün OHAL ile ilgili TBMM'de kanunun 3 ay süreyle ilanını yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak ben şu anda adımı attım ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün Meclis'te yapılacak oylama ile OHAL yürürlüğe girmiş olacak.
Bu Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne fesat gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacak. Bazı yerlerde maalesef marketlere yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalamalara da OHAL ile devlet Parlamentodan yetkiyi alarak müdahale... OHAL KANUNU MADDE 23 Madde 23 – Olağanüstü hal ilanından sonra kolluk kuvvetleri ile kendilerine görevverilen özel kolluk kuvvetleri ve silahlı kuvvetler mensupları, görevlerini yerine getirirkenkanunlarda silah kullanmayı icap ettiren hal ve şartlardan herhangi birinin tahakkuku halinde,silah kullanma yetkisini haizdirler.
Olağanüstü halin, bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi gereğince ilan edilmesi
halinde, silah kullanma yetkisini sahip bulunan güvenlik kuvvetlerinin teslim ol emrine itaat
edilmemesi veya silahla mukabeleye yeltenilmesi veya güvenlik kuvvetlerinin meşru müdafaa
durumuna düşmeleri halinde görevli güvenlik kuvvetleri mensupları doğruca ve duraksamadan
hedefe ateş edebilirler.
Silah kullanan bütün personel hakkında 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet
Kanununun 87 nci maddesinin V ve VI ncı fıkraları hükümleri ile 1481 sayılı Asayişe Müessir
Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Ayrıca
haklarındaki soruşturma işlemi tutuksuz yapılır.
Yukarıda belirtilen görevlilerin Devlet otoritesini, can ve mal güvenliğini korumak için
silah kullanmalarına ilişkin olarak bölge valisi ve il valisinin bu maddeye göre verdiği emirler,
uygun araçlarla ilan edilir. OHAL 25. MADDE
Madde 25 – a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım
sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen yerlerde;
1.Bölge valisi veya il valisi tarafından, bu Kanun veya diğer kanunlarla verilen yetkilere
dayanılarak alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine
getirmeyenler veya kimliklerine dair kasten gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi vermekten
çekinenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca üç aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.
2. Özel maksatla kamunun telaş ve heyecanını doğuracak şekilde asılsız, mübalağalı
havadis ve haber yayan veya nakledenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca üç aydan bir
yıla kadar hapis ve beşbin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Eğer fiil,
fail tarafından bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenmiş ise hapis cezası bir yıldan ve ağır para
cezası otuzbin liradan aşağı olamaz. Bu suçlar basın ve yayın organları vasıtasıyla işlenirse fail ve
mesulleri hakkında verilecek cezalar bir misli artırılarak hükmolunur.
b) Olağanüstü hal bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince
ilan edilmesi hallerinde bu yerlerde;
1. Bölge valisi veya il valisi tarafından, bu Kanun veya diğer kanunlarla verilen yetkilere
dayanılarak alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine
getirmeyenler veya kimliklerine dair kasten veya gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi
vermekten çekinenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir aydan altı aya kadar hapis
cezasıyla cezalandırılırlar.
2. Bu maddenin (a) fıkrasının (2) nci bendine aykırı hareket edenler hakkında verilecek
cezalar bir misli artırılarak hükmolunur.
Gözaltında bulundurma süresinin uzatılması:Madde 26 – (Mülga : 18/11/1992 - 3842/31 md.)ALTINCI KISIMÇeşitli HükümlerMahalli idarelere ait yetkiler:
Madde 27 – Bölge valisi, olağanüstü halin gerektirdiği durumlarda mahalli idarelerin
organlarınca alınacak kararlar ile tesis edilecek tasarrufların tamamının veya belli konulara ilişkin
olanlarının; il merkezinde kendisinin, görevlendirilmesi halinde il valisinin ve ilçelerde
kaymakamların onayı ile yürürlük kazanmasını kararlaştırabilir.
Olağanüstü halin bir ilde ilanı halinde, bu yolda karar alma yetkisi il valisine aittir.
Yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm halleri: (1)
Madde 28 – Bu Kanun gereğince görevlendirilenler ile çalışma yükümlülüğüne tabi
tutulanlar bu görevlerinden dolayı veya görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle
veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya engelli hâle
gelmeleri halinde ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden
yaralanmaları halinde ödenecek nakdi tazminatın esas ve yöntemleri, 3/11/1980 tarih ve 2330
sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanır ve
ödenir.