Yağmacılara vur emri verildi mi? OHAL'de asker ve polise vur emri verildi mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Son dakika... Deprem bölgesinden gelen mucizeler devam ederken Hatay'daki yağmacılar bölge halkının moralini bozuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Gaziantep'te yaptığı açıklamada 'Meclis'te yapılacak olan oylama ile birlikte de olağanüstü hal yürürlüğe girmiş olacak, yağmalama çalışmalarına, gayretlerine de devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak müdahale etme imkanını yakalayacaktır.' cümlelerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanı fahiş fiyat artışları yapan ve yağmacılık faaliyeti gerçekleştirenlere yönelik ise net konuştu. Erdoğan, "Süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır. Yağmalama çalışmalarına OHAL ile müdahale etme imkanını devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak yapacak. Siyasi istismara izin vermeyeceğiz" dedi..Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.AFAD'ın ülkemizin önde gelen tüm bankalarına yapılan havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Deprem aferinin ve etkilerinin vahameti tedbirler almamızı gerektirmektedir. Deprem bölgesini afet bölgesi ilan ediyoruz. Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. 3 ay sürecek bu kararla ilgili Meclis süreçlerini en kısa zamanda tamamlayacağız.Afetten etkilenen vatandaşlarımız şundan emin olsun ki; devleti tüm gücüyle çalışmaktadır. Zorlukları birer birer aşarak, kaldırmadık enkaz, karşılanmadık ihtiyaç bırakmayacak bir kararlılıkla devam ediyoruz. İnşallah Deprem felaketinin yol açtığı yıkımın da üstesinden geleceğiz. Önceliğimiz arama-kurtarma çalışmalarını hızlandırmaktır. Bu arada Katar 10 bin konteyner şu anda ülkemize gönderme hazırlığı içinde. Aynı şekilde birçok yerlerde bizim acil olarak yardımımızı ulaştıracağımız birçok konteynerın yanısıra karavanlar da merkeze ulaşmakta. Allah ülkemizin ve milletimizin yardımcısı olsun, teşekkür ediyorum.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te son durumu aktarıyor. Erdoğan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794" dedi.İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...Tarihimizin en büyük Deprem felaketinde ilçeleriyle beraber büyük yıkıma uğradı. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş, Hatay ve Adana olmak üzere bazı ilçelerle beraber ziyaret gerçekleştirdim.Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794. Enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak belirlenmiştir. Buradan bir kez daha depremin etkilediği şehirlerimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hedefimiz 1 yıl içerisinde yıkılan binalara konutlarımızı zemin artı 3-4 olmak üzere inşa etmek. Bunun yanında yapılacak olan hasar tespit ile şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız.Bir taraftan konteyner çalışmalarımız, diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlarımız var. Onların gemi aramalarını bir yere ulaştırdık. Gelen konteynerlarımızı illere dağıtacağız. Bazı bölgelerde karavanlar ile sıkıntısı olan vatandaşlarımızın sıkıntısını giderme içerisinde olacağız. Süreci ne yazık ki siyasi istismara yönlendirenler var. Bu istismara benim halkım izin vermeyecektir. Bugün OHAL ile ilgili TBMM'de kanunun 3 ay süreyle ilanını yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak ben şu anda adımı attım ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün Meclis'te yapılacak oylama ile OHAL yürürlüğe girmiş olacak.Bu Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne fesat gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacak. Bazı yerlerde maalesef marketlere yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalamalara da OHAL ile devlet Parlamentodan yetkiyi alarak müdahale...Olağanüstü halin, bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi gereğince ilan edilmesihalinde, silah kullanma yetkisini sahip bulunan güvenlik kuvvetlerinin teslim ol emrine itaatedilmemesi veya silahla mukabeleye yeltenilmesi veya güvenlik kuvvetlerinin meşru müdafaadurumuna düşmeleri halinde görevli güvenlik kuvvetleri mensupları doğruca ve duraksamadanhedefe ateş edebilirler.Silah kullanan bütün personel hakkında 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç HizmetKanununun 87 nci maddesinin V ve VI ncı fıkraları hükümleri ile 1481 sayılı Asayişe MüessirBazı Fiillerin Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Ayrıcahaklarındaki soruşturma işlemi tutuksuz yapılır.Yukarıda belirtilen görevlilerin Devlet otoritesini, can ve mal güvenliğini korumak içinsilah kullanmalarına ilişkin olarak bölge valisi ve il valisinin bu maddeye göre verdiği emirler,uygun araçlarla ilan edilir.Madde 25 – a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalımsebebiyle olağanüstü hal ilan edilen yerlerde;1.Bölge valisi veya il valisi tarafından, bu Kanun veya diğer kanunlarla verilen yetkileredayanılarak alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerinegetirmeyenler veya kimliklerine dair kasten gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi vermektençekinenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca üç aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.2. Özel maksatla kamunun telaş ve heyecanını doğuracak şekilde asılsız, mübalağalıhavadis ve haber yayan veya nakledenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca üç aydan biryıla kadar hapis ve beşbin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Eğer fiil,fail tarafından bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenmiş ise hapis cezası bir yıldan ve ağır paracezası otuzbin liradan aşağı olamaz. Bu suçlar basın ve yayın organları vasıtasıyla işlenirse fail vemesulleri hakkında verilecek cezalar bir misli artırılarak hükmolunur.b) Olağanüstü hal bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğinceilan edilmesi hallerinde bu yerlerde;1. Bölge valisi veya il valisi tarafından, bu Kanun veya diğer kanunlarla verilen yetkileredayanılarak alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerinegetirmeyenler veya kimliklerine dair kasten veya gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgivermekten çekinenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir aydan altı aya kadar hapiscezasıyla cezalandırılırlar.2. Bu maddenin (a) fıkrasının (2) nci bendine aykırı hareket edenler hakkında verilecekcezalar bir misli artırılarak hükmolunur.Gözaltında bulundurma süresinin uzatılması:Madde 27 – Bölge valisi, olağanüstü halin gerektirdiği durumlarda mahalli idarelerinorganlarınca alınacak kararlar ile tesis edilecek tasarrufların tamamının veya belli konulara ilişkinolanlarının; il merkezinde kendisinin, görevlendirilmesi halinde il valisinin ve ilçelerdekaymakamların onayı ile yürürlük kazanmasını kararlaştırabilir.Olağanüstü halin bir ilde ilanı halinde, bu yolda karar alma yetkisi il valisine aittir.Yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm halleri: (1)Madde 28 – Bu Kanun gereğince görevlendirilenler ile çalışma yükümlülüğüne tabitutulanlar bu görevlerinden dolayı veya görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyleveya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya engelli hâlegelmeleri halinde ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzdenyaralanmaları halinde ödenecek nakdi tazminatın esas ve yöntemleri, 3/11/1980 tarih ve 2330sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanır veödenir.