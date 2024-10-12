Haber Tarihi: 12 Ekim 2024 17:49 - Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024 17:49

VGM burs başvurusu ne zaman? Üniversite burs başvuru takvimi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2024-2025 eğitim yılı için üniversite öğrencilerine burs imkanı sunacak. Ortaöğrenim burs başvuru süreci ardından yükseköğrenim burs başvuru tarihleri belli oldu. Peki, VGM yükseköğretim burs başvurusu ne zaman başlayacak?

VGM burs başvurusu ne zaman? Üniversite burs başvuru takvimi
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VGM ön lisans ve lisans programı öğrencilerine 9 ay boyunca destek sağlayacak olan burs başvurularının tarihlerini duyurdu.

VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ

2024-2025 eğitim yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sunulan burs başvuruları 21 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 31 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Belirtilen tarihler aralığında ön lisans ve lisans öğrencileri VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden burs başvurularını gerçekleştirebilecek.

VGM BURSU HANGİ TARİHLERİ KAPSIYOR?

VGM bursu ön lisans ve lisans programlarında eğitim gören öğrencilere bir eğitim yılı boyunca toplamda 8 ay (Ekim-Mayıs) süresince verilmekte.

Ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere 9 ay (Ekim-Haziran) süresince sağlanmaktadır. Burs ödemeleriyse başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından hesap açım işlemleri tamamlandığında yapılmaya başlanıyor.
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