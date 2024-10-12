VGM burs başvurusu ne zaman? Üniversite burs başvuru takvimi

VGM ön lisans ve lisans programı öğrencilerine 9 ay boyunca destek sağlayacak olan burs başvurularının tarihlerini duyurdu.



VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ



2024-2025 eğitim yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sunulan burs başvuruları 21 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 31 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.



VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Belirtilen tarihler aralığında ön lisans ve lisans öğrencileri VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden burs başvurularını gerçekleştirebilecek.



VGM BURSU HANGİ TARİHLERİ KAPSIYOR?



VGM bursu ön lisans ve lisans programlarında eğitim gören öğrencilere bir eğitim yılı boyunca toplamda 8 ay (Ekim-Mayıs) süresince verilmekte.



Ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere 9 ay (Ekim-Haziran) süresince sağlanmaktadır. Burs ödemeleriyse başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından hesap açım işlemleri tamamlandığında yapılmaya başlanıyor.

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