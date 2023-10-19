Vera Konsept GYO 2018 yılı itibari ile ülkemizde yaşam ve ticari alan projeleri gerçekleştirmek için "Vera Grup Mühendislik A.Ş." ünvanı ile kurulmuştur. 2023 yılı itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı"na dönüşüm izni alınmış ve "Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Peki, Vera Konsept halka arz sonuçları açıklandı mı? Vera Konsept GYO borsada ne zaman işlem görecek?Katılım sayısına göre, olası dağıtımın aşağıdaki gibi olması beklenmektedir:1.7 milyon katılım olursa yaklaşık 23 lot (362 TL)2.1 milyon katılım olursa yaklaşık 19 lot (299 TL)2.5 milyon katılım olursa yaklaşık 15 lot (236 TL)2.9 milyon katılım olursa yaklaşık 13 lot (205 TL)3.3 milyon katılım olursa yaklaşık 12 lot (189 TL)3.7 milyon katılım olursa yaklaşık 11 lot (173 TL)4.1 milyon katılım olursa yaklaşık 10 lot (157 TL)4.5 milyon katılım olursa yaklaşık 9 lot (142 TL)Vera Konsept GYO'nun halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.