Haber Tarihi: 25 Ocak 2023 18:31 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 18:31

Uzaya gidecek ilk Türk kimdir? Erdoğan açıkladı

Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, uzaya gidecek adayların belli olduğunu açıkladı. Adaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Uzaya gidecek ilk Türk kimdir? Erdoğan açıkladı
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Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek ilk Türk uzay yolcusu adayları belli oldu. İsimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak. Konuya ilişkin açıklama ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Peki, uzaya gidecek ilk Türk kimdir? İşte detaylar

UZAYA GİDECEK İLK TÜRK KİMDİR?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Uzay yolculuğu yapan ilk Türk'ün belli olduğunu söyleyen Bakan Varank, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu isimleri kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu.

Bakan Varank, "Türkiye, yüzüncü yılında bir vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna gönderecek ve bir Türk vatandaşı ay yıldız al bayrağımızı Uzay İstasyonu'nda en güzel şekilde temsil edecek. O da hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

Uzay seyahati için başvuru süreci geçen yıl 30 Haziran'da dolmuştu.

Uzay programına katılmak isteyen adaylarda aranan şartlar ise şunlardı:
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 45 yaşından küçük olmak

- Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,


- Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen Bilimleri/Temel Bilimler, Fen Bilimleri alanındaki 

 - Eğitim ve Tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak

- Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak

- Boy uzunluğu 149,5-190,5 santimetre, kilonun 43-110 kilogram arasında olması.

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