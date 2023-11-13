Haber Tarihi: 13 Kasım 2023 15:03 - Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 15:03

Üniversitelerde tatil ne zaman? 2023 üniversite ara tatil ne zaman?

Üniversitelerde 2023-2024 eğitim yılı başladı. Güz dönemi derslerinin başlaması ile şimdi vize ve final takvimi gündeme geldi. Öte yandan üniversiteliler, MEB'e bağlı okullarda uygulanan ara tatillerin üniversiteler için geçerli olup olmadığını merak ediyor. Peki, üniversitelerde ara tatil olacak mı?

Üniversitelerde tatil ne zaman? 2023 üniversite ara tatil ne zaman?
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Üniversitelerde ara tatil durumu da merak ediliyor. İlkokul ve lise öğrencilerini kapsayan bu tatilden üniversitelilerin yararlanıp yararlanamayacağı araştırılıyor. Üniversite öğrencileri, vize ve final sınavlarını tamamladıktan sonra bahar dönemine başlayacak. İşte, üniversitelerde ara tatil hakkında bilgiler...
ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL VAR MI?

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen ara tatil uygulaması; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor.

Üniversiteler ara tatil kapsamına girmiyor. Öte yandan her üniversite kendi akademik takvimlerini belirliyor.

Bu kapsamda bazı üniversiteler vize sınavları dönemi öncesi derslere ara verebiliyor.

Bu nedenle öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin akademik takvimini ve açıklamalarını takip etmesi gerekli.

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