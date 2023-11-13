Üniversitelerde tatil ne zaman? 2023 üniversite ara tatil ne zaman?

Üniversitelerde ara tatil durumu da merak ediliyor. İlkokul ve lise öğrencilerini kapsayan bu tatilden üniversitelilerin yararlanıp yararlanamayacağı araştırılıyor. Üniversite öğrencileri, vize ve final sınavlarını tamamladıktan sonra bahar dönemine başlayacak. İşte, üniversitelerde ara tatil hakkında bilgiler...Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen ara tatil uygulaması; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor.Üniversiteler ara tatil kapsamına girmiyor. Öte yandan her üniversite kendi akademik takvimlerini belirliyor.Bu kapsamda bazı üniversiteler vize sınavları dönemi öncesi derslere ara verebiliyor.Bu nedenle öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin akademik takvimini ve açıklamalarını takip etmesi gerekli.