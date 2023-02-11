Haber Tarihi: 11 Şubat 2023 15:10 - Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 15:10

Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? Üniversiteler online olacak mı, uzaktan eğitim mi olacak?

SON DAKİKA: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle üniversiteler eğitime ara vermeyi sürdürecek. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), "Bahar döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi" açıklamasında bulundu. Peki, Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? Üniversiteler online olacak mı, uzaktan eğitim mi olacak?

Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? Üniversiteler online olacak mı, uzaktan eğitim mi olacak?
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YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık" dedi. Peki, üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak?
SON DAKİKA: ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerin ikinci dönemini tatil ediyoruz. Uzaktan eğitim olacak. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız."

YÖK AÇIKLAMA YAPTI

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" denildi.

Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak?

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. 

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