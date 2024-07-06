Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024

2024 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 8-9 Haziran'da yapılan YKS sınavları sonrasında binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sonrasında belli oldu. Peki,



YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.



YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti.



2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl 17 Temmuz tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

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