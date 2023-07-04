Haber Tarihi: 04 Temmuz 2023 15:20 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2023 15:20

Üniversite sınav sonuçları açıklandı mı 2023? ÖSYM son dakika

Üniversite sınav sonuçları için gözler ösym.gov.tr'de. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelere girmek isteyen adayların katılımı ile düzenlenen söz konusu sınav sonrası gözler YKS sonuçları için yapılacak duyuruya çevrildi. ÖSYM tarafından açıklanacak olan sınav sonuçlarının hemen ardından YKS tercih ve kontenjanları kılavuzu üzerinden adaylar üniversite tercihlerini tamamlayabilecekler. YÖK tercih robotu, tercih maratonunda adaylar için önem arz edecek. 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'in osym.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Peki, YKS tercih kılavuzu 2023 ne zaman yayımlanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav sonuç tarihi ve tercihler hakkında ayrıntılı bilgiler.

Üniversite sınav sonuçları açıklandı mı 2023? ÖSYM son dakika
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ÖSYM Başkanlığı'nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Heyecanla 2023-YKS sonuçlarını bekleyen üniversite adayları ÖSYM'den yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.

"sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS tercih kılavuzu tercih süreci ile yayımlanacak. ÖSYM'nin konuyla ilgili açıklamaları geldiği zaman haberlerimizde güncellenecektir.

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