Haber Tarihi: 30 Ağustos 2023 10:42 - Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 10:42

Üniversite ders kayıtları ne zaman? 2023-2024 kayıt takvimi

Üniversite ders kayıtları başlıyor... 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları kapsamında kayıt işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) kayıtlar için belirlediği son tarihi merak eden üniversiteli adayları, araştırmalarına hız verdi. Peki, üniversite ders kayıtları ne zaman? 2023-2024 kayıt takvimi

Üniversite ders kayıtları ne zaman? 2023-2024 kayıt takvimi
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Üniversite kayıtlarının başlamasının ardından öğrencilerin araştırmaları başladı. Henüz kayıt işlemlerini yapmayan adaylar, bu işlemler için belirlenen son resmi tarihi öğrenmek istiyor. Kayıtlar için gerekli prosedürleri yerine getimek gerekiyor. İşte, 2023-2024 üniversite kayıt takvimi...
ÜNİVERSİTE DERS KAYITLARI NE ZAMAN? 2023-2024 KAYIT TAKVİMİ

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin açıklanan tarihler arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yaptırmak isteyenler YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden işlem yapabiliyor.


2023-2024 DÖNEMİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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