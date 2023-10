Unicorn nedir, ne demek? Mia Teknoloji (MIATK) unicorn oldu

Mitolojide, saf ve masum olduğuna, kanı içildiğinde kişiyi ölümsüz kıldığına, bu nedenle öldürmenin lanet getireceğine inanılan efsanevi bir hayvan olduğu söylenmektedir. Peki, girişimcilik için kullanılan unicorn ne demektir? İşte, unicorn şirket hakkında detaylı bilgilerGirişimcilik ekosisteminde en çok kullanılan terimlerden biri de "unicorn girişim". Peki, unicorn girişim ne demektir?'Tek boynuzlu' olarak Türkçeye çevrilebilen unicorn girişimlerin özelliği değerlerinin 1 milyar dolar veya daha fazla olması. Cowboy Ventures'ın da kurucusu olan Amerikalı ünlü yatırımcı Aileen Lee bu terimi ilk olarak 2013 yılında TechCrunch'da yayınladığı "Welcome to the Unicorn Club: Learning Form Million Dollar Startups" yazısında kullandı. O günden bugüne kadar girişim ekosisteminin tüm paydaşları tarafından benimsenen bu terim günümüzde yoğun olarak kullanılmaktadır.