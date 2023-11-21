Haber Tarihi: 21 Kasım 2023 15:25 - Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 15:25

Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşandı mı?

Uğur Akkuş, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Kripto para ticareti vaadiyle iki kişiyi 500 bin dolar dolandırdığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Uğur Akkuş'ın hayatı ve ne iş yaptığı araştırılıyor. Peki, Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşandı mı?

Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşandı mı?
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Kripto para ticareti vaadiyle iki kişiyi 500 bin dolar dolandırdığı iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 4 sanıktan iş insanı Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Uğur Akkuş kimdir? 
Uğur Akkuş, 1984 yılında dünyaya geldi. Eğitimine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladıktan sonra Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi'ne kayıt oldu ancak eğitimine ara verip ticarete atıldı.
Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulundu. Ayrıca KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yaptı.

İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halan sürdüren Uğur Akkuş, iyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

2019 yılında Ebru Şallı ile ikinci evliliğini yapan Uğur Akkuş'un ilk evliliğinden 2 çocuğu var. Uğur Akkuş'un Gonca Akkuş ile evliliği 10 yıl sürdü.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşandı mı?
 Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı'nın yaklaşık 4 sene önce evlendiği iş insanı Uğur Akkuş'la boşanma noktasına geldiği iddia edilmişti. Oğlu Pars'ın vefatının ardından zor günler geçiren Şallı'nın Akkuş'la fikir ayrılıkları yaşadığı ortaya atılmıştı. Şallı sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Şallı ''Çıkan haberlere bunları yazmak istedim. Henüz açılmış, herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman bizde fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu. Herşeyin hayırlısı olsun'' ifadelerini kullandı.


 
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