UFO videosu izle, UFO görüntüsü ! İşte Amerika'nın vurduğu gök cismi

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UFO görüntüleri ortaya çıktı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada üçüncü cismin düşürülmesinin ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından "güvenlik endişesi" nedeniyle onaylandığı belirtildi.Kanada Başbakanı, Kanada kuvvetlerinin "cismin enkazını toplayıp analiz edeceğini" de sözlerine ekledi. Cuma günü de yine ABD, Alaska üzerinde uçan bir cismin imha edildiğini duyurmuştu.UFO (İngilizce: "Unidentified Flying Object"/tanımlanamayan uçan nesne); bilimsel bir açıklaması olmadığı ve genellikle dünya dışı yaşam taşıdığı iddia edilen gizemli nesne. Türkçede uçan daire kavramı da sıklıkla UFO anlamında kullanılır. UFO fenomenleri bazen sadece gözlemcilerin iddiasından, bazen de çeşitli kayıt cihazlarıyla elde edilen görüntü ve/ya seslerden ibarettir. UFO'larla ilgili kayıt ve iddiaları inceleyen kişilere ufolog, bu uğraşa ise ufoloji adı verilir.Daha öncesinde de UFO gözlemleri yapılmış olmakla birlikte, gözlem raporları 1950'li yıllardan itibaren, özellikle ABD'de büyük bir artış göstermiştir. Bu yıllardan itibaren günümüze kadar on binlerce UFO iddiası kaydedilmiştir.UFO'lar İngilizcede "flying saucer" (uçan çay tabağı) olarak da bilinir. Bunun nedeni ilk ünlü UFO vakası olarak kayıtlara geçen ve 1947'de ABD'de meydana gelen bir olaydır. İş adamı Kenneth Arnold hususî, küçük uçağı ile Washington'daki Rainier Dağı civarında uçarken, 9 tane, "hilal şeklinde" uçan nesne gördüğünü ve "nesnelerin suda sektirilen çay tabakları gibi hareket ettiğini" iddia etti. Haberi yayımlayan gazete hatalı olarak "nesnelerin çay tabağı (saucer) şeklinde olduğunu" yazdı ve "flying saucer" adı yerleşti.ABD ordusu, hava sahasının kısa bir süreliğine federal olarak kapatılmasını tetikleyen bir radar anormalliğini araştırmak için Montana'da savaş uçaklarını harekete geçirdi.ABD F-22 savaş uçağı, Cumartesi günü Kanada semalarında kimliği belirsiz silindirik bir nesneyi düşürdü.Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ilk olarak Cumartesi günü kuzey Yukon bölgesinde meydana gelen çatışmayı duyurdu ve Kanada kuvvetlerinin enkazı bulup analiz edeceğini söyledi.Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, silindir şeklinde olduğunu söylediği nesnenin kökeni hakkında spekülasyon yapmayı reddetti.Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ise 12 bin metreden daha yüksek bir irtifada bulunan aygıtın "yasadışı bir şekilde Kanada hava sahasına girdiğini ve sivil uçuşların güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu" söyledi."Uçak saat sabah 9.40 sularında ABD-Kanada sınırından yaklaşık 160 km uzaklıkta vuruldu" diyen Kanada Savunma Bakanı, bunun geçen hafta Kuzey Carolina'da imha edilen balondan daha küçük "silindirik bir hava aracı" olduğunu söyledi.Cisimle ilgili analizlerin devam ettiğini ifade eden Anand, "Dolayısıyla cismin kaynağı hakkında spekülasyon yapmam ihtiyatlı olmaz" dedi.Son 24 saatte düşürülen iki cisim, Washington'un Atlantik kıyısındaki askeri bölgelerin üzerinde görülen ve Pekin tarafından "meteorolojik araştırma amaçlı sivil hava aracı" olarak tanımlanan bir balonu imha etmesinden bir hafta sonra meydana geldi.ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby Cuma günü yaptığı açıklamada, "yüksek irtifada seyreden cismin" Pentagon tarafından 24 saat süreyle Alaska hava sahası üzerinde izlendiğini söyledi.Kirby, "Cisim 40 bin fit yükseklikte uçuyordu ve sivil uçuş güvenliği için makul bir tehdit oluşturuyordu. Başkan Biden, Pentagon'un tavsiyesi üzerine, ihtiyatlı davranarak orduya cismi düşürme emri verdi" dedi.Kirby, yaklaşık olarak bir otomobil büyüklüğündeki cismin Pentagon'un Kuzey Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü söyledi.