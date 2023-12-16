UFL ne zaman çıkacak? UFL mobile ne zaman çıkıyor?

EA Sports FC'yi rakip alması beklenen UFL oyunu, dün yayınladığı fragmanla birlikte oyunseverlere açık beta kaydı yapma fırsatı sundu.



UFL, çeşitli futbol mekanikleri ve tekniklerinin yanı sıra dinamik animasyonlar ve dünya standartlarında oyun tarzları içeren bir futbol oyunu olarak öne çıkıyor.



Goals AB'ye göre oyun, beceri odaklı bir yaklaşım benimsemiş olup sıfır ödeme-kazan seçeneği sunarak adil bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.



Oyun, Unreal Engine kullanılarak geliştirilmiş olup, FIFPro ile ortaklık kurarak 65.000'den fazla profesyonel futbolcunun güncel istatistiklerini içerecek.



UFL ne zaman çıkacak?



UFL'nin PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC Windows platformları için dünya çapında 2023'ün sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.



Oyunun çıkış tarihi önceki planlardan ertelendi, ancak herkes için ücretsiz olacak ve Türkçe spiker desteğiyle gelecek.



Oyun şu anda açık beta aşamasında ve açık beta davetiyeleri için henüz bir bilgi bulunmamakla birlikte, oyuncular tarafından deneyimlenebiliyor.

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