Ücretsiz doğalgaz desteği ne kadar, uzatıldı mı? 2023 doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz?

1 METREKÜP DOĞAL GAZ NE KADAR, KAÇ TL?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Ücretsiz doğalgaz desteği uygulaması devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Karadeniz gazının devreye girmesi ile birlikte 25 metreküpe kadar doğalgaz vatandaşlara ücretsiz olarak sunulmuştu. Alınan son karar ile birlikte doğalgaz desteğinin süresi uzatıldı. Peki, ücretsiz doğalgaz desteği ne zaman bitecek?Kararname'ye göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Bakanlığının bütçesinden ödeniyor.Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1.500 m3. Aylık ortalama tüketim ise 125 m3. Kışın ise aylık en az doğal gaz tüketimi 250 m3 dolayında hesaplanıyor. 1 yıl boyunca aylık ücret alınmayacak olan 25 m3'lük gazın bedeli ise Nisan ayı tarifesiyle metreküp başına dağıtım bölgesine göre değişmekle birlikte 5-6 TL ortalama fiyattan yaklaşık 125 TL - 150 TL civarında hesaplanmaktadır. Bugunkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.TÜİK'in açıkladığı verilere göre Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %31,8 artarak ortalama 295,3 kuruş olmuştur.25 metreküp doğalgaz 151,66 TL'ye denk geliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Sevgili Zonguldaklılar, enerji sektörümüzün kıymetli temsilcileri, TPAO'nun kıymetli çalışanları, kıymetli madencilerimiz sizleri selamlıyorum.. Bugün Kilyos'ta ülkemizin iki bayramını bir arada kutlamak için bir aradayız. Birisi yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramıdır. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyhorum. Rabbimden milletimizin tamamıyla birlikte buradaki her birinin afetsiz, kazasız, huzurlu mutlu güvenli nişce bayramlara eriştirmesini diliyorum. İkinci bayramımız tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. Bunun ilk adımını 2020 Ağustos'ta Sakarya Gaz sahasında Fatih gemisinin vurduğu sondaj ile başlamıştık. Sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu gösterdi. İlave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Kanuni gemimizin de katılması ile birlikte rezerv miktarı 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz gemimizin de katılması ile birlikte 3 boyutlu modelleme ile Sakarya Sahasındaki gaz miktaır 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Çaycuma 1 kuyusunda da 58 milyar metrekü,p rezerv keşfedildi. 710 milyar metreküpe ulaştık. Sadece keşifle kalmadık. Karatesiisni yaptık. Aynı yılın Temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğalgaz akışının tesislerini tamamladık. Geçen yılın haziranında çnce sığ, sonra derin denizde boru serdik." ifadelerine yer verdi.TÜİK'in açıkladığı verilere göre Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %31,8 artarak ortalama 295,3 kuruş olmuştur.Sanayide 2022 yılı I. dönem(1) elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre %124,6 artarak ortalama 217,4 kuruş oldu.Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %53,9 artarak ortalama 139,1 kuruş oldu.Sanayide 2022 yılı I. dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 m3 doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre %216,7 artarak ortalama 1 070,7 kuruş oldu.Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %31,8 artarak ortalama 295,3 kuruş oldu.