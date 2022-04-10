U17 derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu! Galatasaray ilk kez yenildi

U17 Elit Gelişim Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, rakibini Florya'da mağlup etmeyi başardı. Yenilgisiz lider konumda olan Sarı-kırmızılı takım ilk kez maç kaybetti.

10 Nisan 2022 19:24
U17 derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu! Galatasaray ilk kez yenildi
U17 Elit Gelişim Ligi maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeoynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı. Sarı-lacivertli takmımın gollerini Ethem Vardar ve Ahmet Nejat Aydın atarken Galatasaray'ın tek sayısını Ali Turapo Bülbül kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 44 puanla 1. Grupta liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 19 puana yükseldi.

Galatasaray U17 ilk kez yenildi

Galatasaray U17 takımı, U17 Elit Gelişim Ligi 1. Grup'ta bu maça kadar çıktığı 16 maçta 14 galibiyet alıp yalnızca 2 kez berabere kalmıştı. Fenerbahçe, rakibine ilk yenilgisini tattırdı. Galatasaray U17 takımı, önceki 3 maçta Fenerbahçe'yi sırasıyla 0-3, 3-0 ve 5-0 mağlup etmişti.

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