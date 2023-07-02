Veri kullanımını en aza indiren, ve mobil cihazınızda sadece 1 MB'lık yer kaplayan Twitter Lite Türkiye'de kullanıma sunuldu. Peki, Twitter Lite nasıl indirilir? Twitter Lite nedir, nasıl kullanıılır? Twitter-Twitter Lite farkı nedir?Dünya genelinde kullanım oranı en yüksek iki sosyal medya platformundan biri olan Twitter'ın daha düşük mobil veri ve şarj tüketimi performansına sahip olan 'Twitter Lite' nihayet kullanıcıların beğenisine sunuldu. Hatırlanacağı üzere bundan birkaç yıl evvel bu uygulamanın bir benzeri Facebook tarafından 'Facebook Lite' olarak kullanıma sunulmuştu. Dünya genelinde kullanılan mobil internet hızı ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğinden, tüketicilerin konforuna doğrudan etki edeceği düşünülen uygulama, şimdilik yalnızca Filipinler'de kullanılabiliyor.İnternet erişim kapasitesinizin çok düşük olduğu yerlerde bağlantı sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefleyerek geliştirilen uygulama sayesinde kullanıcılar %70'e varan veri tasarrufu ve %30'a varan hız artışı elde edebiliyorlar. Platform kullanıcıları arasındaki eşitsizlikleri de ortadan kaldırmayı hedefleyen uygulama, Amerika'da yüksek hızda Twitter'a bağlanan bir kullanıcı ile, Hindistan'da çok düşük hızda Twitter'a bağlanabilen kullanıcılar arasındaki kullanım konforu farkını en aza indirgemeyi hedefliyor.'Twitter Lite' uygulaması ile Twitter'da dolaşırken, karşınıza çıkan videolar siz oynatma tuşuna basmadığınız sürece oynamıyor ya da yüksek çözünürlüğe sahip olan grafikler siz açmadığınız sürece mozaiklenmiş şekilde gösteriliyor. 'Twitter Lite', Google ile ortak çalışma gerçekleştirilerek ortaya çıkan bir proje. Bu yüzden 'Twitter Lite' uygulaması, Android 5.0 ve üstü Android sürümüne sahip olan tüm telefonlarda, bildirimler dahil sorunsuz şekilde çalışabiliyor. Ancak bu durum iPhone'larda, bildirim konusunda aynı stabilitede değil. Fakat iOS işletim sisteminde yaşanan hiçbir kullanım aksaklığının kalıcı olduğunu düşünmüyoruz ve ileride yayımlanacak güncellemeler ile bu sorunların kolaylıkla çözülebileceğine inanıyoruz.'Twitter Lite'ı uygulama olmadan doğrudan tarayıcı üzerinden kullanmak isterseniz, herhangi aplikasyon yüklemenize de gerek kalmıyor. Akıllı telefonunuzda bulunan herhangi bir internet tarayıcısına https://mobile.twitter.com yazarak, açılan mobil Twitter ekranlarında veri tasarruf modunu seçmeniz, 'Twitter Lite'i etkinleştirmek için yeterli olacaktır.