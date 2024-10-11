Haber Tarihi: 11 Ekim 2024 17:00 - Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024 17:00

Türkiye-Karadağ maçı canlı izle: TV8 canlı yayın akışı izle

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda galibiyet serisini sürdürmek ve liderliğini korumak için sahaya çıkıyor. Kritik mücadeleye artık saatler kala Miodrag Radulovic ve Vincenzo Montella'nun milli maç muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Türkiye Karadağ milli maç canlı izle yayını kanalı ve saati...

Türkiye-Karadağ maçı canlı izle: TV8 canlı yayın akışı izle
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçına Karadağ karşısında çıkıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini almak istiyor. Grupta topladığı 4 puanla ilk sırada yer alan A Milli Takım, grup liderliğini sürdürmek istiyor. Grubun son sırasında yer alan Karadağ'ın ise henüz puanı bulunmuyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Peki Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Milli maç ne zaman, bugün saat kaçta? İşte, Türkiye - Karadağ maçı canlı izle kanalı ve saati... 

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak.

Milli maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - KARADAĞ MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Karadağ maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Yunus, Kerem, Barış Alper

Karadağ: Mijatovic, Marusic, Rubezic, Sipcic, Vukcevic, Brnovic, Jovovic, Jovetic, Krstovic, Camaj, Mugosa

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI CANLI İZLE KANALI

Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

KARADAĞ İLE 5. RANDEVU

2016 yılında oynanan özel maçta rakibini 1-0 mağlup eden milliler, 2018 yılında oynanan özel maçta ise rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile aynı grupta olan Türkiye, Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

TÜRKİYE UEFA ULUSLAR B LİGİ PUAN DURUMU

Türkiye, grupta Karadağ mücadelesinin ardından üç mücadele daha oynayacak. Sırasıyla İzlanda, Galler ve tekrar Karadağ ile karşılaşacak milliler, puan sıralamasında zirvedeki yerini korumak istiyor.

Uluslar Ligi puan durumu şu şekilde;

1-Türkiye - 4 puan

2-Galler - 4 puan

3-İzlanda - 3 puan

4-Karadağ - 0 puan
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