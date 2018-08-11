Trabzonspor, Nwakaeme transferinde son pazarlıkta

Muhammet Beşir ve Ramil Sheidaev'in takımdan ayrılmasının ardından Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega ile rekabet edebilecek bir oyuncu arayan Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'yi bitiriyor. Transferde mutlu sona çok yaklaşan bordomavililer, Nijeryalı forveti cuma günü Türkiye'ye getirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat görüştüğü Nwakaeme için kulübü Hapoel Beer Sheva ile 500 bin Euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı.

YAŞI 29, MAAŞI 800 BİN EURO

Oyuncuyla yıllık 800 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme üzerinden pazarlık yapan Karadeniz kulübünün, son pürüzlerin de giderilmesinin ardından hemen resmi sözleşmeyi imzalatacağı kaydedildi. Önceki gün Beer Sheva'nın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Apoel Nicosia ile oynadığı maçta 1 gol ve bir asistlik performans sergileyen Nwakaeme, 29 yaşında.

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