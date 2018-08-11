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Trabzonspor, Nwakaeme transferinde son pazarlıkta

Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega'ya alternatif olarak düşünülen Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme, Türkiye'ye gelerek yönetimle masaya oturdu.

Kaynak: Sabah
Trabzonspor, Nwakaeme transferinde son pazarlıkta
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11 Ağustos 2018 11:25
Muhammet Beşir ve Ramil Sheidaev'in takımdan ayrılmasının ardından Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega ile rekabet edebilecek bir oyuncu arayan Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'yi bitiriyor. Transferde mutlu sona çok yaklaşan bordomavililer, Nijeryalı forveti cuma günü Türkiye'ye getirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat görüştüğü Nwakaeme için kulübü Hapoel Beer Sheva ile 500 bin Euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı.
 
YAŞI 29, MAAŞI 800 BİN EURO
 
Oyuncuyla yıllık 800 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme üzerinden pazarlık yapan Karadeniz kulübünün, son pürüzlerin de giderilmesinin ardından hemen resmi sözleşmeyi imzalatacağı kaydedildi. Önceki gün Beer Sheva'nın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Apoel Nicosia ile oynadığı maçta 1 gol ve bir asistlik performans sergileyen Nwakaeme, 29 yaşında.
 
PARALARI ÖDEDİ, LISANSI ÇIKARDI
 
Uzun zamandır ekonomik sıkıntılarla boğuşan Trabzonspor yönetimi, dün kritik ödemeleri yaparak lisans sorununu çözdü. Sözleşmelerinin tek taraflı feshi sonucu tazminat kazanan eski teknik direktörü Ersun Yanal'a 10 milyon 569 bin lira, Aykut Demir'e 9 milyon 815 bin, N'doye'un menajerine 130 bin Euro (900 bin TL) ve Yanal'ın yardımcılarına da 963 bin TL ödeyen bordomavililer, böylece yeni transferlerine lisans çıkarma konusunda önündeki engelden kurtuldu.

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