Trabzonspor Galatasaray maçı canlı link (beİN Sports izle)

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Canlı Trabzonspor Galatasaray yayın izleme linki! Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA













TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?



Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇINI CANLI DİNLE



TRABZONSPOR GALATASARAY BEIN SPORTS HABER İZLE





Galatasaray ligde 12 maçtır yenilmiyor



Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu sezon da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 2 sezona yayılan 12 müsabakalık yenilmezlik serisi bulunuyor.



TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



Lige GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek.



Trabzon'daki lig maçları



Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 48 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 5'i Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 59 golüne, Galatasaray da 59 golle karşılık verdi.

Hücumda sorun yaşamayan Galatasaray'da savunma alarm veriyor



Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçların tamamında rakip fileleri havalandırırken sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de ise 3 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tamamında en az 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 9 müsabakanın 8'inde ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı. Süper Lig'deki 3 maçta 6 gol atıp 3 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 2 gol atıp 7 gol yerken, Avrupa Ligi'ndeki 4 mücadelede 8 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 6 mücadelenin hiçbirinde topun ağlarına gitmesini önleyemedi.









Muhtemel 11'ler



Trabzonspor

Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius







Galatasaray

Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Diagne







132. karşılaşma



Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 131 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 171, Trabzonspor ise 147 kez gol sevinci yaşadı.



Ligde de Galatasaray önde



Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 96 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 23 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 124, Trabzonspor ise 110 gol attı. Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı konuk takım 2-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşmada ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.



TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?



Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Trabzonspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu dev maçın VAR koltuğunda Cüneyt Çakır oturacak. 🔔Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. pic.twitter.com/aMBFAHe031



— Sporx (@sporx) September 12, 2021

TUTTUR'DA HEMEN OYNA



Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Karşılaşma için Trabzonspor'un kazanmasına 2,11 oran açıklandı. Galatasaray galibiyetine 2,50 oran verilirken; beraberlik 2,95 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'a 1,82, 2,5 Üst'e ise 1,61 oran açıklandı.



İki takımın eksikleri



Trabzonspor'da Djaniny ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor. İyileşen Dorukhan Toköz, Peres, Cornelius ve Trondsen'in kadroda yer alması bekleniyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli maç kadrosunda yer almayacak. Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu sezon da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 2 sezona yayılan 12 müsabakalık yenilmezlik serisi bulunuyor.Lige GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek.Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 48 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 5'i Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 59 golüne, Galatasaray da 59 golle karşılık verdi.Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçların tamamında rakip fileleri havalandırırken sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de ise 3 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tamamında en az 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 9 müsabakanın 8'inde ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı. Süper Lig'deki 3 maçta 6 gol atıp 3 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 2 gol atıp 7 gol yerken, Avrupa Ligi'ndeki 4 mücadelede 8 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 6 mücadelenin hiçbirinde topun ağlarına gitmesini önleyemedi.Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, CorneliusMuslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, DiagneTrabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 131 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 171, Trabzonspor ise 147 kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 96 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 23 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 124, Trabzonspor ise 110 gol attı. Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı konuk takım 2-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşmada ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Trabzonspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu dev maçın VAR koltuğunda Cüneyt Çakır oturacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Karşılaşma için Trabzonspor'un kazanmasına 2,11 oran açıklandı. Galatasaray galibiyetine 2,50 oran verilirken; beraberlik 2,95 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'a 1,82, 2,5 Üst'e ise 1,61 oran açıklandı. Tuttur'da hemen oynamak için tıklayın... Trabzonspor'da Djaniny ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor. İyileşen Dorukhan Toköz, Peres, Cornelius ve Trondsen'in kadroda yer alması bekleniyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli maç kadrosunda yer almayacak. Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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