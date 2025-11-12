Tofaş, İspanya'da Tenerife'ye mağlup

TOFAŞ, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında konuk olduğu İspanya ekibi La Laguna Tenerife'ye 80-70 yenildi.

calendar 12 Kasım 2025 01:24
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
Tofaş, İspanya'da Tenerife'ye mağlup
Santiago Martin Arena'da oynanan mücadeleyi Tenerife, 80-70 kazandı.

Bu sonuçla birliket Tofaş, gruptaki ikinci mağlubiyetini yaşadı. Tenerife ise 4'de 4 yaptı.
Salon: Santiago Martin Arena

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Yann Vezo Davidson (Madagaskar)

La Laguna Tenerife: Huertas 6, Sastre 11, Giedraitis 17, Guerra 12, Doornekamp 6, Kostadinov, Fernandez 4, Van Beck, Fitipaldo 17, Scrubb, Shermadini 5, Alderete 2


TOFAŞ: Perez 16, Besson 17, Furkan Korkmaz 3, Yiğitcan Saybir 7, Blazevic 10, Whaley 2, Tolga Geçim, Kidd 8, Lewis 7, Thomasson

1. Periyot: 18-22

Devre: 39-38

3. Periyot: 59-48

