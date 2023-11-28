Haber Tarihi: 28 Kasım 2023 15:52 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 15:53

THY uçak seferleri iptal mi? 28 Kasım THY iptal olan uçuşlar

Son dakika haberleri... Olumsuz hava koşulları hava ulaşımını aksattı. THY'den yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Peki, THY uçak seferleri iptal mi? 28 Kasım THY iptal olan uçuşlar

THY uçak seferleri iptal mi? 28 Kasım THY iptal olan uçuşlar
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İstanbul'da hafta sonu beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alarm durumuna geçildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kapasitesi düşürüldü.
İSTANBUL HAVALİMANI GİDEN UÇUŞLAR

İSTANBUL HAVALİMANI GELEN UÇUŞLAR

THY UÇUŞ İPTALİ VE DEĞİŞİKLİĞİ SORGULAMA EKRANI

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ İPTALİ BİLGİ EKRANI

28 KASIM UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.
Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı kalkışlı 56 seferi iptal edildi. Konuyla ilgili duyuru Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Üstün'den geldi.

Yolcuların uçuşlarına dair güncel bilgileri kontrol etmesini isteyen Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

 


 
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