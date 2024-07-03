Haber Tarihi: 03 Temmuz 2024 11:05 - Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 11:05

Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 temmuz ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

Temmuz ayı kira artış oranı, haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon kararıyla birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da netleşmiş oldu. Kirada yüzde 25 zam sınırlamasının kalkmasıyla birlikte, kira sözleşmesi sona eren vatandaşlar TÜFE üzerinden ev sahiplerine zam yapacak. Peki, temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve işyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?

Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 temmuz ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
Abone Ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Her ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte gündeme gelen kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer alıyor. Temmuz ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, temmuz ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak. Peki, temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI SONA ERDİ

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona erdi. Yeni dönemde kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.

Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak, zam dönemi temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek.

Buna göre; Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 2 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine temmuz ayında 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve temmuzda sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.

Buna göre; Temmuz ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 65,07 olmasının ardından yüzde 65,07 olarak uygulanacak.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %65,07

Kira Artış Tutarı: 9 bin 760 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 760 TL

YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 3 bin 750 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 750 TL
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Marsilya, Youcef Atal için devreye girdi! Adana Demirspor Marsilya, Youcef Atal için devreye girdi!
Montella: ''Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreği'' Euro 2024 Montella: ''Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreği''
Beşiktaş'tan dev ekranda milli maç müjdesi! Euro 2024 Beşiktaş'tan dev ekranda milli maç müjdesi!
Dursun Özbek: ''Nokta atışı transferler yapacağız'' Galatasaray Dursun Özbek: ''Nokta atışı transferler yapacağız''
EURO 2024 çeyrek finalinde Portekiz ve Fransa karşı karşıya Euro 2024 EURO 2024 çeyrek finalinde Portekiz ve Fransa karşı karşıya
EURO 2024'te erken final: İspanya - Almanya Euro 2024 EURO 2024'te erken final: İspanya - Almanya
Gökhan Karaaslan'dan mesaj: 'Altay'a hizmete hazırım' Spor Toto 2. Lig Gökhan Karaaslan'dan mesaj: "Altay'a hizmete hazırım"
Manisa Futbol Kulübü'nden tesis açıklaması Spor Toto 1. Lig Manisa Futbol Kulübü'nden tesis açıklaması
Olcay Şahan, A Milli Takım'a inanıyor Türkiye Olcay Şahan, A Milli Takım'a inanıyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da ayrılık: Nicolo Zaniolo
2
Galatasaray resmi teklif yaptı: Guela Doue
3
Galatasaray için bir transferden fazlası: Michy Batshuayi
4
Fenerbahçe'den Lauriente'ye 13 milyon euro!
5
Fenerbahçe'den flaş girişim: Ansu Fati!
6
Yusuf Kabadayı'dan sürpriz transfer
7
Galatasaray'da Yunus Akgün kararı

SON HABERLER

yukarı ok