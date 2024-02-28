Tavla oynamak günah mı, haram mı? Diyanet açıklaması

Tavlanin Arapça'daki ismi "Nerd"dir. Tavla çok eski bir oyundur. Arablarin bunu Farslilardan aldigi söylenir. Buna delil olarak asil adinin "Nerdeşîr" oldugu gösterilmektedir (Ibn Manzûr, Lisanü'l-Arab, VI, 4392).



Tavlánın haramlığı bizzat Resulullah (s.a.s)'in hadisleriyle sabittir:



1- Müslim, Ebû Davûd ve Ahmed b. Hanbel'in Büreyde b. Hasîb (r.a)'den rivâyet ettikleri bir hadiste Resulullah (s.a.s) Tavla (Nerdeşir) oynayan sanki elini domuz kanına bulaştırmış gibidir" buyurmuştur (Ibn Hanbel, V, 370).



2- Muvatta, Ebû Davûd, Ibn Hanbel, Ibn Mâce, Hakim, Dârakutnî ve Beyhakî'nin Ebû Musa el-Eş'arî (r.a)'den rivâyet ettikleri bir hadiste de, "Kim tavla oynarsa Allah ve Resulune isyan etmiştir" buyurulmuştur (Ebû Davûd, Edeb, 56; Ibn Mâce, Edeb, 43; Muvattâ, Rüya, 6).



Bu hadis-i şerifler ışığında tavlanın haram olduğu anlaşılmaktadır. Tavla kumarın bir çeşididir ve kumarın haramlığında şüphe yoktur. Çünkü Resulullah (s.a.s) "Kim arkadaşına; gel kumar oynayalım dese (de oynamasa, bu sözüne kefaret olmak üzere) sadaka versin." buyurmuştur (Buharî, Edeb, 74; Müslim, Eyman, 4; Ebû Davûd, Eyman, 3).

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