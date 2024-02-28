Haber Tarihi: 28 Şubat 2024 13:43 - Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 13:43

Tavla oynamak günah mı, haram mı? Diyanet açıklaması

Tavla oynamak islam alimlerine göre haramdır. Bu konuda Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: "Tavla oynayan kimse sanki elini domuzun et ve kanı ile boyamış gibidir." Peki, Tavla oynamak günah mı, haram mı? Diyanet açıklaması

Tavla oynamak günah mı, haram mı? Diyanet açıklaması
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Tavlanin Arapça'daki ismi "Nerd"dir. Tavla çok eski bir oyundur. Arablarin bunu Farslilardan aldigi söylenir. Buna delil olarak asil adinin "Nerdeşîr" oldugu gösterilmektedir (Ibn Manzûr, Lisanü'l-Arab, VI, 4392).

Tavlánın haramlığı bizzat Resulullah (s.a.s)'in hadisleriyle sabittir:

1- Müslim, Ebû Davûd ve Ahmed b. Hanbel'in Büreyde b. Hasîb (r.a)'den rivâyet ettikleri bir hadiste Resulullah (s.a.s) Tavla (Nerdeşir) oynayan sanki elini domuz kanına bulaştırmış gibidir" buyurmuştur (Ibn Hanbel, V, 370).

2- Muvatta, Ebû Davûd, Ibn Hanbel, Ibn Mâce, Hakim, Dârakutnî ve Beyhakî'nin Ebû Musa el-Eş'arî (r.a)'den rivâyet ettikleri bir hadiste de, "Kim tavla oynarsa Allah ve Resulune isyan etmiştir" buyurulmuştur (Ebû Davûd, Edeb, 56; Ibn Mâce, Edeb, 43; Muvattâ, Rüya, 6).

Bu hadis-i şerifler ışığında tavlanın haram olduğu anlaşılmaktadır. Tavla kumarın bir çeşididir ve kumarın haramlığında şüphe yoktur. Çünkü Resulullah (s.a.s) "Kim arkadaşına; gel kumar oynayalım dese (de oynamasa, bu sözüne kefaret olmak üzere) sadaka versin." buyurmuştur (Buharî, Edeb, 74; Müslim, Eyman, 4; Ebû Davûd, Eyman, 3).
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