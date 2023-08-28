Haber Tarihi: 28 Ağustos 2023 15:03 - Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 15:03

Tarım Kredi Kooperatif Market Ürün Fiyatları Katalog 2023

Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde ağustos ayına özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 28,29,30 Ağustos tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Et, içecek, peynir, tuvalet kağıdı, tavuk ve atıştırmalık gibi birçok temel ihtiyaç ürününe ağustos ayına özel indirimler yapıldı. İşte 2023 ağustos ayı güncel indirimli ürünler listesi.

Tarım Kredi Kooperatif Market Ürün Fiyatları Katalog 2023
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Tarım Kredi Marketleri 28,29,30 Ağustos indirimli ürünlerin listesi belli oldu. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde müşterileri bu hafta temizlik ürünleri, şampuan, kahvaltılık malzemeler, şarküteri ürünleri, içecek çeşitleri ve diğer farklı kategorilerde indirim fırsatı bekleyecek. Türkiye'nin birçok bölgesinde şubesi bulunan Tarım kredi marketlerinde Temizleyici Sprey 23,90 TL, 200 adet Peçete 12,90 TL, Güzellik Sabunu 15,90 TL, But Pirzola 88,90 TL, 400 gram donuk kıyma 95,90 TL, Dilimli Salam 10,90 TL, Parmak Sucuk 99,90 TL, 1 litre nar suyu 37,90 TL, 6'lı meyveli maden suyu 23,90 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca Enerji İçeceği 21.90 TL, 1 litre limonata 15.90 TL, 500 Ml şampuan 39.90 TL, 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 159.90 TL, 1 kilo siyah çay 89.90 TL, 1 kilo salamura siyah zeytin 54.90 TL, 7'li Paket Temizlik Bezi 15.90 TL, 300 gram eski kaşar 59.90 TL'den satışa sunulacak. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler 17 Ağustos'a kadar raflarda kalacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 28,29,30 Ağustos Kataloğu ve fiyat listesi

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ 28,29,30 AĞUSTOS KATALOĞU

Tarım Kredi Kooperatif Market 28,29,30 Ağustos Kataloğu açıklandı. Ağustos ayında geniş ürün yelpazesiyle indirime girecek ürünler belli oldu. Atıştırmalıklar, karışık kuruyemiş, çekirdek, kahvaltılık ürünler açıklanan katalogda yerini aldı. 500 gram Sütlü Fındık Kreması 39,90 TL, 1 litre limon ve şeftali aromalı soğuk çay 9.70 TL, 1 litre klasik ve şekercik asitli içecek 19.50 TL, 1 litre limonata 15.90 TL, Enerji İçeceği 21.90 TL, 6'lı maden suyu 24.90 TL, 500 gram sade ve kakaolu dondurma 58.50 TL, 8 Adet Kornet 19.90 TL, 10 Adet külah 12.90 TL, 4'lü sabun 15.90 TL, 200 adet peçete 12.90 TL, Temizleyici Sprey 22.90 TL, 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 159.90 TL, 7'li Paket Temizlik Bezi 15.90 TL, 500 Ml şampuan 39.90 TL, 15'li çöp poşeti 6.50 TL'den reyonlarda olacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market 28,29,30 Ağustos Kataloğu ve fiyat listesi…
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