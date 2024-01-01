Survivor Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Ogeday Girişken evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....

Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Ogeday Girişken, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Ogeday Girişken'in Instagram hesabı (@ogedaygirisken)'tır.

1992 yılında Adana şehrinde dünyaya gelen Ogeday Girişken, Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde eğitim aldı. Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan Ogeday, aynı zamanda Fenerbahçe'nin lisanslı kürek sporcularından biri olarak Türk sporuna önemli başarılar kazandırdı.Sporcu kimliğiyle bilinen Ogeday, kürek sporunda Fenerbahçe'de on yıl boyunca lisanslı olarak mücadele etti. Ülkemize birçok şampiyonluk kazandırarak dikkat çeken genç sporcu, özellikle 2017 yılında başlayan Survivor Türkiye yarışmasında grek karakteri olarak katıldı.Survivor'daki performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Ogeday Girişken, parkurlardaki üstün başarısıyla ön plana çıktı. Genç yaşına rağmen olgun tavırlarıyla da bilinen Ogeday, iki kez bireysel dokunulmazlık oyununda birinci olarak kolyeyi kazandı. Yarışmada genellikle parkur başarılarını kardeşine ithaf eden Ogeday, liderlik yapma başarısı gösterdi.Ogeday Girişken'in spor kariyeri sadece Türkiye sınırlarında değil, aynı zamanda Litvanya'da düzenlenen U-23 Kürek Şampiyonası'nda da milli takım adına mücadele etti. Bu şampiyonada elde ettiği 8. sıra, ülkemizi gururlandıran bir başarı oldu.Ogeday Girişken'in özel hayatına dair bilgiler oldukça sınırlıdır. Şu ana kadar medyada sevgilisi hakkında herhangi bir resmi bilgi paylaşılmamıştır.