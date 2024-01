Survivor Nagihan - Sahra kavgası 2024: Sahra elendi mi?

Survivor 2024 All Star'da bu sezon tansiyon bir an olsun düşmüyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 27 Ocak tarihli son bölümünde, dokunulmazlık oyunu sonrası toplanan ada konseyinde Acun Ilıcalı şoke eden açıklamalarda bulundu. "Maalesef oyun alanında istemediğimiz şeyler yaşandı. Seyircilerimiz bunları görmediler çünkü konu Nagihan ve Sahra arasındaydı. Özel hayatla ilgili çok ciddi kötü söz olduğu için biz bu görüntüleri yayınlamak istemedik." dedi. Nagihan tarafından çok üzücü kelimeler söylendiğini belirten Ilıcalı'nın Nagihan'a nasıl bit yaptırım uygulayacağı da merak konusu oldu. Mavi takımda Sahra'nın konseyde yer almaması nedeniyle 'Survivor Sahra elendi mi, ne oldu?' soruları da gündeme geldi. İşte, o konu hakkında bilgiler.



SURVİVOR SAHRA ELENDİ Mİ?



Dokunulmazlık oyunu sonrası toplanan ada konseyinde mavi takımdan Sahra yer almadı. Konseyde Nagihan ve Sahra arasında tartışma yaşandığını açıklayan Acun Ilıcalı, "Maalesef oyun alanında istemediğimiz şeyler yaşandı. Seyircilerimiz bunları görmediler çünkü konu Nagihan ve Sahra arasındaydı. Özel hayatla ilgili çok ciddi kötü söz olduğu için biz bu görüntüleri yayınlamak istemedik." ifadelerini kullandı.



Söz hakkı alan Nagihan ise durumun göründüğü gibi olmadığını belirterek "Bazı şeyleri bilmiyorsunuz, anlatamıyorum, konuşamıyorum. Benim özel hayatımı neden dile getiriyorlar. Özel hayata giriyorlar. Kendilerinin söyledikleri akla hayale almayacak şeyler. İsterseniz beni eleyin ceza verin. Ben her şeye razıyım." diyerek gözyaşlarını tutamadı.



SURVİVOR SAHRA-NAGİHAN KAVGASI 2024



Bunun üzerine Acun Ilıcalı Nagihan'la uzlaşma şansının olmadığını ifade ederek, "Gösterdiğin çirkin tavırları gözümün içine baka baka meşrulaştırmaya çalışıyorsun. Benim açımdan gösterdiğin tavır benim açımdan, 'Bana böyle dendi ben de bunları yaptım' diyorsun. Kimsenin kimseye hakaret etme şansı yok." dedi. Acun Ilıcalı Nagihan'ın Hakan'a da yaptığı hareketin kabul edilemeyeceği söyledi. Ilıcalı, buna karşılık Nagihan'ın 2 ödülden yararlanmayacağını, geleceğe dair Nagihan'ın sinirlerine hakim olup olamayacağını düşünmesini söyledi.



Ilıcalı, Sahra Işık'ın nerede olduğunu veya neden konseyde bulunmadığına dair bir açıklama yapmadı. Nagihan'a uygulanacak yaptırımın ise yeni bölümde belli olması bekleniyor. İşte, dün gece ada konseyinde yaşananların görüntüleri;

Haber ile daha fazlasına ulaşın: