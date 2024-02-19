Haber Tarihi: 19 Şubat 2024 12:40 - Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 13:08

Süper Kupa maçı iptal mi oldu? Süper Kupa finali iptal mi?

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın iptal kararından sonra Ali Koç ile ilgili yapılan yorumlar ve haberlerle ilgili olarak TFF, Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuruda bulunulduğunu açıkladı. Sarı-lacivertliler, CİMER'den kulübe gelen cevabı da yayınladı. Peki, Süper Kupa maçı iptal mi oldu? Süper Kupa finali iptal mi?

Süper Kupa maçı iptal mi oldu? Süper Kupa finali iptal mi?
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı yaşanan olaylar sonrası iptal edilmişti. Pkei, Süper Kupa maçı iptal mi oldu? Süper Kupa finali iptal mi? Müsabakanın iptalinden sonraki süreçte yaşananlara dair Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yaptı.

SÜPER KUPA FİNALİ MAÇI İPTAL Mİ?

Süper Kupa finali iptal edilmedi.  Sabah'ta yer alan habere göre; TFF, TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçını 3 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatmayı planlıyor. İKİ ADAY ŞEHİR DAHA VAR
Öte yandan Gaziantep veya Samsun'da oynatılma ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.

Yer için henüz karar verilmezken, yoğun fikstürden dolayı maç tarihinin Nisan'ın ilk haftası olma ihtimali yüksek görülüyor.

ARABİSTAN'DA İPTAL EDİLDİ

İki takımın karşı karşıya geleceği maç, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacaktı ancak çeşitli sebeplerden dolayı ortak bir kararla iptal edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun maç için net açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

"BAŞKANIMIZ ALİ KOÇ HAKKINDA ASILSIZ İFTİRA VE İTHAMLARDA BULUNULMUŞTUR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

29 Aralık 2023 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş.-Fenerbahçe Futbol A.Ş. arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, katılımcı takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında verilen ortak mutabakat neticesinde iptal edilmiştir. İptal kararının, TFF ve Kulüpler nezdinde kamuoyuna açıklanmasını takiben, yaşanan süreçlerle ilgili manipülasyon içeren birçok bilgi servis edilerek, Başkanımız Ali Y. Koç hakkında asılsız iftira ve ithamlarda bulunulmuştur.

"YAŞANAN TÜM SÜREÇLERİN DETAYLICA ARAŞTIRILMASI YÖNÜNDE TALEPLERİMİZ OLMUŞTUR"

Gerek yapılan yayınlar, gerekse görsel medyada yazılan haber ve yorumlarla birlikte sosyal medyada yapılan paylaşımlar da göz önünde bulundurulduğunda, konunun odağının Süper Kupa finali olmadığı net bir şekilde görülmektedir. TFF ve katılımcı diğer kulüp tamamen göz ardı edilerek, tüm olayların sorumluluğunun Başkanımız Ali Y. Koç özeline atfedilmeye çalışılması üzerine, devletimizin ilgili kurumlarına yaşanan tüm süreçlerin detaylıca araştırılması yönünde taleplerimiz olmuştur.

CİMER'DEN FENERBAHÇE'YE YANIT

Bu talepler kapsamında; 3 Ocak 2024 tarihinde ve 14 Şubat 2024 tarihinde olmak üzere 2 kez Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ne,
5 Ocak 2024 tarihinde TFF'ye,
14 Şubat 2024 tarihinde T.C. Adalet Bakanlığı'na ve yine aynı tarihte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuruda bulunulmuştur.

Başvurularımıza yönelik bugüne kadar tarafımıza sadece aşağıda görüleceği şekilde CİMER tarafından yanıt gelmiştir.

"T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'ne yapmış olduğunuz 2400617193 sayılı başvurunuz 16.02.2024 tarihinde cevaplanmıştır*

Cevap Metni: Her türlü futbol faaliyetini milli ve milletler arası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usuller 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'da düzenlenmiştir. Gerek 5894 sayılı Kanun ve gerekse FIFA ve UEFA kurallarına göre Türkiye Futbol Federasyonu özerk olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın federasyon kararları ve işlemleri üzerinde hiyerarşik veya idari vesayet yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple TFF ile ilgili başvurulara Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmadığından söz konusu başvurunuzu doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmanız gerekmektedir.
Bilgilerinize sunulur."

Hem Kulübümüzü hem de Başkanımız Ali Y. Koç'u hedef alan algı çalışmalarının sonucunda, kamuoyunda oluşan bilgi kirliğinin sona erdirilmesi konusundaki kararlı duruşumuz devam edecektir. İlgili başvurularımızın ısrarla takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
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