SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşları erken mi yatacak?

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Şubat ayı emekli maaşı ne zaman yatacak, erkene mi çekildi? Emekli maaşı ödeme tarihiyle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan önemi bir açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yurdu sarsan Kahramanmaraş depremi nedeniyle emekli aylıklarının erkene çekildiği belirtildi. Peki emekli maaşı ne zaman yatacak? Şubat ayı emekli maaşları hangi gün ödenecek? İşte 4a (SSK) ve 4b (BAĞ-KUR) aylıkları ödeme takvimi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuyla ilgili olarak, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye." açıklamasından bulundu. Şubat ayı emekli aylığı ödeme tarihleri şu şekilde;SSK aylıklarından 17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,Bağ-Kur aylıklarında 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,27-28 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta maaşlarını alacak.Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere;4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek.SSK aylıklarından;17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta, ödenecektir.4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.BAĞ-KUR aylıklarından;25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta ödenecektir.Türkiye genelinde kamuda çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş ödemeleri 4 gün erkene çekilerek 11 Şubat'ta yapılacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" ifadelerine yer verdi.