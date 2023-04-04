Haber Tarihi: 04 Nisan 2023 10:43 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 10:43

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı 2023? - e Devlet MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlı sınav, mülakat yerleri açıklandı mı?

2023 MEB, e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sözlı sınav, mülakat yerleri açıklandı mı sorusu tekrar gündeme geldi. Öğretmen ataması başvurularının ardından süreç sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerlerine geldi. 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Öğretmen atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınırken, atama sonuçları 8 Mayıs tarihinde açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı 2023? - e Devlet MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlı sınav, mülakat yerleri açıklandı mı?
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sonucu sorgulama... 40 bin öğretmen ataması için sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimine göre öğretmen atama tercihleri ve mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti. Peki, "2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" İşte 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB yeni öğretmen atama takvimine ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.
Sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.
Sözlü sınav sonuçları da e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI

Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak 5 alana ilişkin, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı" diye konuştu.


MEB 2023 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren
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