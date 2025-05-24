SON DAKİKA: Göztepe Galatasaray maçı ŞİFRESİZ İZLE, GS Göztepe link
Haber Tarihi: 24 Mayıs 2025 18:04 -
Güncelleme Tarihi:
24 Mayıs 2025 18:04
SON DAKİKA: Göztepe Galatasaray maçı ŞİFRESİZ İZLE, GS Göztepe link
Göztepe - Galatasaray maçı canlı bedava bein sports izle | Göztepe - Galatasaray maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Göztepe - Galatasaray maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Göztepe - Galatasaray maçı canlı izleme detayları
Süper Lig'de geride kalan 34 haftada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi. Göztepe ise 12 galibiyet, 11'er beraberlik ile mağlubiyetle 47 puan topladı ve 8. sırada yer aldı. Şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısında 18. haftada oynanan karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.
Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 9 karşılaşmayı da kazandı. Galatasaray, ligde söz konusu dönemde Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor'u 2-0, Bellona Kayserispor'u 3-0, Net Global Sivasspor'u 4-1, ikas Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.
2 OYUNCU CEZALI, TOPLAM 7 EKSİK
Galatasaray'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, cezası sebebiyle maçta görev alamayacak. Muslera ve Sara dışında Yunus Akgün, Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz da kadroda yer almadı.
GÖZTEPE'DE 5 EKSİK
Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet ile tedavilerine devam edilen Doğan Erdoğan, Juan ve İsmail Köybaşı, bu maçta forma giyemeyecek.
GÖZTEPE - GALATASARAY: 62. RANDEVU
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 62. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 61 maçtan 36'sını Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 97-45 üstünlüğü bulunuyor.
İZMİR'DE GALATASARAY ÜSTÜN
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 31. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 16-9 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'deki maçlarda Galatasaray 45, Göztepe ise 27 gol attı.
SON ALTI MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, Göztepe ile yaptığı son 6 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, rakibiyle yaptığı son 6 lig maçının hepsini kazandı. "Cimbom", söz konusu müsabakalarda 16 gol kaydederken 7 golü kalesinde gördü.
EN FARKLI SKORLAR
Taraflar arasında geride kalan 61 lig maçında en farklı skorları Galatasaray elde etti. "Cimbom", 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.
GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI HAKEMİ Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada İzmir'de Göztepe ile karş karşıya gelecek Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlanacak.