Haber Tarihi: 16 Mart 2025 20:03 - Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 20:03

SON DAKİKA: Fenerbahçe Samsunspor maçı ŞİFRESİZ İZLE, FB Samsun link

Fenerbahçe Samsunspor maçı bedava bein Sports izle | Fenerbahçe Samsunspor maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Samsunspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Samsunspor maçı canlı izleme detayları

SON DAKİKA: Fenerbahçe Samsunspor maçı ŞİFRESİZ İZLE, FB Samsun link
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Fenerbahçe Samsunspor şifresiz maç linki! Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI CANLI, TIKLA




FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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FENERBAHÇE SAMSUNSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK


Fenerbahçe, Reeder Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

F.BAHÇE'DE 3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

SAMSUNSPOR'UN HEDEFİ

Ligde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle alan Samsun ekibi, topladığı 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş ile üçüncülük ve dördüncülük mücadelesi veren kırmızı-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor.

SAMSUNSPOR'DA TEK EKSİK

Samsunspor'da sakatlığı devam eden Lubomir Satka maç kadrosunda yer almayacak.

SAMSUNSPOR'DA 2 İSİM SINIRDA

Kırmızı-beyazlı takımda Celil Yüksel ve Arbnor Muja sarı kart cezası sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

64. RANDEVU

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 63 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken 16 maç eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 110 golüne, Samsunspor 60 golle cevap verdi. Bu sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

F.BAHÇE EVİNDE SADECE 2 MAĞLUBİYET YAŞADI

Fenerbahçe, Reeder Samsunspor ile sahasında oynadığı 31 müsabakada sadece 2 kez mağlup oldu. Söz konusu 31 maçta rakibini 22 kez yenen sarı-lacivertliler, 7 de beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, sahasındaki karşılaşmalarda rakip fileleri 61 kez havalandırırken kalesinde 19 gol gördü.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Maçın VAR hakemi Polonyalı Pawel Raczkowski oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Djiku, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Amrabat, Kostic, Szymanski, En-Nesyri, Dzeko

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Mouandilmadji



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FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.


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