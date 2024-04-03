SON DAKİKA: Fenerbahçe Adana Demirspor maçı CANLI İZLE, FB Adana Demirspor linki

Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 40. kez rakip olacak. İki ekip, bugüne kadar ligde 39 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 22 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Adana temsilcisi ise 5 maçı kazanırken, 12 karşılaşma berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 39 maçta attığı 76 gole, Adana Demirspor 39 golle karşılık verdi.





Süper Lig'de aldığı 9 galibiyet ve 12 beraberlikle 39 puan toplayarak haftaya 9. sırada giren Akdeniz ekibi, 79 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında iyi sonuç almaya çalışacak. Deplasmanda oynadığı 15 maçta 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi sahasında yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile sahasında oynadığı ilk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan Adana ekibi, ligdeki son 3 maçından 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan elde etti.