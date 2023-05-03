SİVASSPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE A SPOR - Şifresiz Sivasspor-Fenerbahçe A Spor'da canlı izle

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

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Sivasspor - Fenerbahçe maçı merakla bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Fenerbahçe, 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor'a konuk olacak. İki ekip de kazanarak adını finale yazdırmak istiyor. Fenerbahçe'de 3 isim müsabakada forma giyemeyecek. Atilla Karaoğlan, kritik maçta düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe ZTK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?Sivasspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Sivasspor - Fenerbahçe maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.Sivasspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 3 kez galip gelirken, 2 mücadele de berabere tamamlandı. İki takım 2008-2009 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşırken, tur atlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler ile kırmızı-beyazlılar ayrıca kupada iki kez de grup aşamasında birlikte yer aldı. Gruplarda oynanan 3 maçta Fenerbahçe 2 galibiyet alırken, 1 müsabaka berabere sona erdi. Kanarya, rakibine karşı 5 maçta 9 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, daha sonra son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 2-1, çeyrek finalde de Kayserispor'u 4-1 yenmeyi başardı. Geçtiğimiz sezonun kupa şampiyonu Sivasspor ise 5. Tur'da Erokspor'u 5-2, son 16 turunda ise Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen kırmızı-beyazlılar rakibinindeprem nedeniyle ligden çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayıldı ve yarı finale adını yazdırdı.Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde, Demir Grup Sivasspor ile son lig maçında kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlığı bulunan Lincoln Henrique müsabakada forma giyemeyecek. Bu arada İstanbulspor maçının ardından sakatlandığı açıklanan Atilla Szalai ile Demir Grup Sivasspor maçında ambulansla hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu açıklanan Valencia'nın bu maçta forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Mich Batshuayi, Joshua King ve Miha Zajc ise Jorge Jesus'un forma vermesi halinde bu maçta mücadele edebilecek.