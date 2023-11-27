Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 10:18 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 10:18

Sivas okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 yarın Sivas'ta okular tatil mi? Son dakika valilik açıklaması

27 Kasım Sivas okullar tatil mi? Son dakika bugün Sivas'ta okular tatil mi? Sivas valiliğinden açıklama var mı? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları okullarda yüz yüze eğitime engel oluyor. Birçok ilde sağanak yağış, fırtına ve kar etkili oldu. Yurt genelini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı yayınlandı. Meydana gelebilecek deniz taşkınlarından dolayı tedirgin olan veliler ve öğrencilerin gözü Valilikten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Öğrenciler ise 'okul var mı, bugün okullar tatil mi?' sorularını yöneltiyor. İşte kar nedeniyle okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

Sivas okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 yarın Sivas'ta okular tatil mi? Son dakika valilik açıklaması
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Bugün Sivas'ta okulların tatil durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sarı kodlu uyarının ardından araştırılmaya başlandı. MGM hava durumu raporuna göre 27 Kasım Pazartesi günü birçok ilde şiddetli yağmur, fırtına ve kar yağışı etkisini gösterecek. Sivas Valiliği'nden bugün okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayı öğrenciler uyarıldı. İşte 27 Kasım 2023 bugün Sivas'ta okullar tatil mi oldu? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...
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 SİVAS OKULLAR TATİL Mİ? (27 KASIM 2023 PAZARTESİ)

Sivas'ta bugün (27  Kasım 2023okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz Sivas Valiliğinden bir açıklama gelmedi.

 ZONGULDAK OKULLAR TATİL

Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimiz Genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

İSKENDERUN KAYMAKAMI DUYURDU!

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun ilçesinde 27.11.2023 Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi" ifadelerini kullandı.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde bekleniyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın güneyli yönlerden Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

 

 
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