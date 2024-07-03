Haber Tarihi: 03 Temmuz 2024 09:45 - Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 09:45

Sigaraya zam var mı, gelecek mi, geldi mi? 2024

Hükümet, tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizleme sorumluluğunu üstlenmeleri için bir çöp veya kirletme bedeli vergisi getirmeyi planlıyor. Peki, sigaraya zam var mı, gelecek mi, geldi mi?

Sigaraya zam var mı, gelecek mi, geldi mi? 2024
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Türkiye'de her yıl yaklaşık 85 bin kişinin ölümüne neden olan sigara kullanımını azaltmak amacıyla hükûmet harekete geçti. TBMM, tütün ürünlerinin yasaklanması ve tütün ile alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanunlarda değişiklik yapacak.

Sağlık Bakanlığına sunulacak ön çalışmada, halk sağlığını korumakla görevli kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak görüşmelerle belirlenecek bir tarihin esas alınması ve bu tarihten sonra doğacak nesillere sigara satışının yasaklanması önerilecek.

Yasal değişiklik gerçekleşirse, 18 yaş altına sigara satışına kıyasla daha etkili bir yöntem hayata geçirilmiş olacak. Böylece, sigaraya başlama yaşı olarak öne çıkan 15 yaş ve altı bireylerin korunması sağlanacak.

Kanun değişikliği

Ticaret Bakanlığına, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'da değişiklik yapılması önerisi sunulacak. Ayrıca tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için bir çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi teklif edilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti kurmayları, İngiltere'de 2009 sonrası doğan kuşaklara sigara satışını yasaklayan modelin yanı sıra İspanya'da tütün endüstrisinden "sigara izmariti" vergisi alan modelin incelendiğini belirtti. Ayrıca, 2025'te sigara yasağının bütün ülke geneline yayılacağı İzlanda modelinin de bir sonraki aşamada Türkiye'ye örnek olabileceği ifade edildi.

İspanya'daki kirletme veya izmarit vergisi modelinin tütün endüstrisine yönelik olduğunu belirten kurmaylar, sigara üreticilerine karşı daha etkili mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sigaraya zam var mı, gelecek mi, geldi mi? 2024

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranını açıklayacak. Enflasyonun açıklanmasının ardından akaryakıt, alkol ve sigara ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu tutarlarına yaklaşık yüzde 20 oranında otomatik zam yapılacak.

Alkol ve sigara tüketicilerini yeni bir zam dalgası bekliyor. Temmuz ayında, yüksek alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranında yüzde 20 artış yapılacak. Bu artış sonucunda 1 litrelik rakının fiyatı 115 lira civarında bir zamla 1.075 liradan 1.190 liraya yükselecek. Tüm maliyetleri göz önüne alındığında, 1 litre rakıdaki vergi yükü 657 liradan 772 liraya fırlayacak. Bu zam sadece rakı ile sınırlı kalmayacak, viski, cin gibi diğer yüksek alkollü içkileri de kapsayacak.

Sigara fiyatlarında da yüzde 20'lik bir artış bekleniyor. Bu artış hem maktu hem de asgari maktu ÖTV tutarlarına yansıyacak. Vergi eşiğinin 50 liradan 60 liraya yükselmesiyle birlikte, en ucuz sigaraların fiyatı 56 liradan 66 liraya çıkacak.
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