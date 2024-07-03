Sigaraya zam var mı, gelecek mi, geldi mi? 2024

Türkiye'de her yıl yaklaşık 85 bin kişinin ölümüne neden olan sigara kullanımını azaltmak amacıyla hükûmet harekete geçti. TBMM, tütün ürünlerinin yasaklanması ve tütün ile alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanunlarda değişiklik yapacak.

Sağlık Bakanlığına sunulacak ön çalışmada, halk sağlığını korumakla görevli kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak görüşmelerle belirlenecek bir tarihin esas alınması ve bu tarihten sonra doğacak nesillere sigara satışının yasaklanması önerilecek.

Yasal değişiklik gerçekleşirse, 18 yaş altına sigara satışına kıyasla daha etkili bir yöntem hayata geçirilmiş olacak. Böylece, sigaraya başlama yaşı olarak öne çıkan 15 yaş ve altı bireylerin korunması sağlanacak.

Ticaret Bakanlığına, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'da değişiklik yapılması önerisi sunulacak. Ayrıca tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için bir çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi teklif edilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti kurmayları, İngiltere'de 2009 sonrası doğan kuşaklara sigara satışını yasaklayan modelin yanı sıra İspanya'da tütün endüstrisinden "sigara izmariti" vergisi alan modelin incelendiğini belirtti. Ayrıca, 2025'te sigara yasağının bütün ülke geneline yayılacağı İzlanda modelinin de bir sonraki aşamada Türkiye'ye örnek olabileceği ifade edildi.