Serhat Akın neden vuruldu? Serhat Akın'ı kim vurdu?

Eski milli futbolcu Serhat Akın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Ayağından yaralanan Akın'ın vurulması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Serhat Akın neden vuruldu, sağlık durumu nasıl soruları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor.



SERHAT AKIN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?



Serhat Akın, 5 Haziran 1981'de Almanya'da doğdu., Erzincan kökenli, evli ve iki çocuk babası olan Serhat Akın, futbolu Alman takımı Berliner AK 07'de bıraktı.



Serhat Akın, futbola 1991 yılında Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve A Milli Takım'a kadar yükseldi.



SERHAT AKIN NEDEN VURULDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?



Katıldığı programdan çıkarken saldırıya uğrayan Serhat Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.



Saldırıya uğradığını açıklayan Serhat Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor. Eski futbolcu, program çıkışı kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.



Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

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