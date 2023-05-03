Haber Tarihi: 03 Mayıs 2023 11:36 - Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 11:36

Seçim görevi iptal dilekçesi 2023: Seçim görevini kabul etmemek, gitmeme cezası nedir?

Seçimlerde sandık görevlileri önceden iş paylaşımı yapılırken seçim günü görevlilerin sandık başında olmamasının bir suçu olup olmadığı merak edilmektedir. Seçim sandık görevine gitmeme cezası nedir?

Seçim görevi iptal dilekçesi 2023: Seçim görevini kabul etmemek, gitmeme cezası nedir?
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Seçimlere az bir zaman kalması üzerine vatandaşlar seçim sandık görevlilerinin görevine gitmemesi durumunda ne tür ceza kesileceğini araştırmaktadır. Seçim sanık görevine gidilmezse ne olur? Seçim sandık görevine gitmeme cezası nedir? İşte detaylar...
SEÇİM SANDIK GÖREVİNE GİDİLMEZSE NE OLUR?

Ülkemizde 5 senede bir gerçekleşen yerel seçimlerin yanı sıra 4 senede bir ise genel seçim yapılmaktadır. YSK tarafından birçok vatandaşın sekteye uğramaması adına görevlendirmeler yapılmaktadır. Seçimde görev alacaklar sandık görevlisi, sandık başkanı ve üyeleri olarak belirlenir. görev dağılımı sonrasında birçok kişi görevine gitmemektedir. Bu durumun herhangi bir cezası yoktur.

SEÇİM SANDIK GÖREVİNE GİTMEME CEZASI

Düzenli olarak gerçekleşen seçimler, 298 numaralı Seçim Yasasının 22. ve 23. maddelerine göre uyarlanmaktadır. Bu yasa içeriğinde sandık kurul üyeleri ve sandık başkanlarının görev günü yapması gerekenler ve seçim günü sandık başında olmamasına para cezası verilmektedir. Seçim günü haklı sebep olmadan görevinin başına sandıkta bulunmamasında 50 günden az olmamak şartı ile idari para cezasına tutulur. Aynı zamanda seçim günü oy kullanmayan vatandaşlara da 22 TL para cezası kesilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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