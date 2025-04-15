Sansar Salvo kimdir? Sansar Salvo neden tutuklandı?

Sansar Salvo olayı, sosyal medyada birçok müziksever tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. İstanbul'un tanınmış rap sanatçılarından olan Sansar Salvo (gerçek adıyla Ekin Can Arslan), kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle daha önce tutuklanmıştı. Sansar Salvo lakaplı rapçi bu kez de aile içi şiddet suçlamasıyla gözaltına alındı. Peki, Sansar Salvo olayı nedir? Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Arslan ne yaptı?



SANSAR SALVO OLAYI NEDİR, NE YAPTI?



İstanbul'da, "Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan, aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alındı.



Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Ekincan Arslan emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Aile içi şiddetle suçlanan Arslan'ın polisteki işlemleri sürüyor.



DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞTI



İstanbul'un tanınmış rap sanatçılarından Sansar Salvo (gerçek adıyla Ekin Can Arslan), kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle 2024 yılında tutuklanmıştı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim 2024 tarihinde dijital platformlarda yayınlanan bir video klibinde uyuşturucu madde kullanımının özendirildiğini tespit etmiş ve bu tespitin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Arslan'ın Ataşehir'deki adresine operasyon düzenlenmişti.



Evinde yapılan aramalarda 2,35 gram uyuşturucu madde ve bir adet hassas terazi ele geçirilmişti.



SANSAR SALVO KİMDİR?



Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarıdır.



2008 yılında "Adrenalin" ve 2009 yılında "Seremoni Efendisi" albümünü yayımlayan sanatçı, 2010 yılında kansere yakalanmıştır. 2013 yılında "24. Şarjör" albümünü piyasaya sürerek müzik hayatına kaldığı yerden devam etmiştir.



2016 yılında Türkçe rap'in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü "Yakında Sans" müzik marketlerde yayımlanırken 2017 yılında "Şimdi Sans" isimli albümü yine hem müzik marketlerde hem dijital platformlarda yayımlanmıştır.



Storytelling tarzı sözler yazmasıyla bilinir. Bu türdeki en çok sevilen şarkıları Şehinşah ile düet çalışması olan "Duygusal Olmaya Gerek Yok", Elçin Orçun ile düet çalışması "180 km." ve 2005 yılında internet üzerinden yayımladığı "Psikopat Yazar"dır.



2019 yılında Kaan Boşnak ile "Koptu Kayış" isimli bir parça çıkartmıştır.

2024 yılında kliplerinde uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. Sansar Salvo 2025 yılının Mart ayında serbest kaldı.

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