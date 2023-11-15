Haber Tarihi: 15 Kasım 2023 11:27 - Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 11:37

Sansar Salvo kimdir? Sansar Salvo neden intihar etti?

Ünlü rapçi Sansar Salvo, geçtiğimiz hafta intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı. 43 farklı ilaç içerek intihara kalkışan sanatçı, sosyal medyada büyük bir endişe yarattı. Peki, Sansar Salvo kimdir? Sansar Salvo neden intihar etti?

Sansar Salvo kimdir? Sansar Salvo neden intihar etti?
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Sansar Salvo geçtiğimiz hafta intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı. Ünlü isim, osyal medyadaki bu paylaşım sonrası arama motorlarında en çok araştırılan adlar arasında yer alıyor. 'Dum Taka Dum', 'Ne Kadar Umrumda?', 'Ağır Roman' ve 'Kasımpatı' gibi söylediği şarkılarla bilinen Sansar Salvo'ya ilişkin açıklama rapçi Ekincan Arslan tarafınca yapıldı. İşte Sansar Salvo'nun biyografisi ve sağlık durumuna dair merak edilenler...
Sansar Salvo sahne adıyla bilinen Ekincan Arslan 18 Ağustos 1989 senesinde Kadıköy'de dünyaya geldi.

Aslen Malatyalıdır. 10 yaşından beri rap dinleyen Sansar Salvo, kasetler almaya başladı ve rap müzikte kendini geliştirerek ilk olarak 14 yaşında sahneye çıktı.

2010'da kanser hastalığına yakalanan olan Türkçe rap sanatçısı Sansar Salvo, ortalama 4 yıl süren tedavisinden sonra eski günlerine geri dönerek 2014 senesinde "24. Şarjör" adlı albümünü çıkarttı. Bu albümü sırasıyla "Yakında Şans" ve "Şimdi Şans" albümleri takip etti.

Rap sanatçısı Sansar Salvo, geçtiğimiz hafta 43 farklı ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Olay, Twitter (X) üstündeki paylaşımlarına bakıldığında geçen hafta yaşandığı için sağlık durumu nispeten iyi görünüyor.

SANSAR SALVO KİMDİR?

Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989 yılında Kadıköy, İstanbul'da doğdu. Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarıdır. 2008 yılında "Adrenalin" ve 2009 yılında "Seremoni Efendisi" albümünü yayımlayan sanatçı, 2010 yılında kansere yakalanmıştır. 2013 yılında "24. Şarjör" albümünü piyasaya sürerek müzik hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. 2016 yılında Türkçe rap'in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü "Yakında Sans" müzik marketlerde yayımlanırken 2017 yılında "Şimdi Sans" isimli albümü yine hem müzik marketlerde hem dijital platformlarda yayımlanmıştır. Storytelling tarzı sözler yazmasıyla bilinir. Bu türdeki en çok sevilen şarkıları Şehinşah ile düet çalışması olan "Duygusal Olmaya Gerek Yok", Elçin Orçun ile düet çalışması "180 km." ve 2005 yılında internet üzerinden yayımladığı "Psikopat Yazar"dır. 2019 yılında Kaan Boşnak ile "Koptu Kayış" isimli bir parça çıkartmıştır.

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