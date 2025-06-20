Haber Tarihi: 20 Haziran 2025 14:19 - Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 14:19

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak? 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu kura çekimi geride kaldı. Temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan direkt Lig aşamasından katılırken, 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan başlayacak. Peki, bu sezon Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak? 2025
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Avrupa futbolunun kulüpler bazında en popüler ve en çok izleyici çeken organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. İlk turların kura çekiminin geride kalmasıyla şimdide maç tarihleri gündeme geldi. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun maç tarihleri hakkında bilgiler...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu maçları, 8-9 Temmuz rövanşlar ise 15-16 Temmuz tarihlerinde, 2. eleme turu maçları ise 22-23 Temmuz, rövanşları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri netlik kazandı.

İstanbul ekibi, 3. eleme turunda Benfica, Club Brugge, Feyenoord ya da Rangers-Panathinaikos eşleşmesi galibi ile karşılaşacak.

Sarı lacivertli ekip, bu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak. Kura çekimi ise 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Maçlar ise şu şekilde planlandı:

Ön eleme turu ilk maçları: 5-6 Ağustos 2025

Ön eleme turu rövanş maçları: 12 Ağustos 2025

Play-off turu ilk maçları: 19-20 Ağustos 2025

Play-off turu rövanş maçları: 26-27 Ağustos 2025

Lig aşaması başlangıcı: 16-18 Eylül 2025

Fenerbahçe, eleme turlarında elenir ise UEFA Avrupa Ligi'ne geçiş yapacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun lig aşaması 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde başlayacak.

İlerleyen günlerde Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri ve fikstürü de netlik kazanacak.

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