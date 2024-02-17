Sami Uğurlu: 'Bulunduğumuz konum oldukça iyi'

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, rakiplerinin topla oynamayı seven bir takım olduğunu söyledi.Sami Uğurlu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Uğurlu, VavaCars Fatih Karagümrük'ün güçlü bir takım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Üst tarafları kovaladıklarını aktaran Uğurlu,ifadelerini kullandı.Bu sezon ligde puanların birbirine çok yakın olduğunu dile getiren Uğurlu,diye konuştu.