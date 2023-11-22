Sam Altman kimdir? Sam Altman, OpenAI geri dönüyor

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Geçtiğimiz hafta Cuma günü ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'de yönetim kurulu CEO Sam Altman'ı kovdu.Yönetim Kurulu kararıyla Sam Altman'ın kovulmasıyla birlikte Yönetim Kurulu Üyesi Greg Brockman görevinden istifa etti.Microsoft ise bu yaşananların ardından yeni yapay zeka araştırma ekibinin başına Sam Altman ile Greg Brockman'ı getirdiğini duyurdu.OpenAI'de yönetim kuruluna 770 çalışanın 747'sinin imzaladığı dilekçeyle eski CEO Sam Altman'ın göreve gelmemesi halinde istifa tehdidinde bulunuldu.Sam Altman, 5 günlük süren tartışmalı sürecin ardından geri dönmesi için OpenAI'nin yönetim kuruluyla görüşmelere başladığı ve prensipte anlaştı.Altman, "OpenAI'a dönmeyi ve Microsoft'la olan güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi dört gözle bekliyorum." diye konuştu.38 yaşında olan Sam Altman aslında yapay zeka mühendisi olarak eğitim almadı.Ancak 20'li yaşlarının başından beri Silikon Vadisi'nin 'dahi çocuğu' olarak görülüyor.Kurucu ortağı Paul Graham tarafından 2014 yılında start-up şirketi YCombinator'ın başına getirildi.Graham, 2014 yılında Altman'ın Ycombinator'un başkanı olacağını duyururken "Sam tanıdığım en zeki insanlardan biri" demişti.Graham o zaman Altman'ın "hem korkunç derecede etkili hem de temelde yardımsever olmayı başaran nadir insanlardan biri" olduğunu söylemişti.OpenAI, 2015 yılında Tesla CEO'su Elon Musk ve diğerlerinin mali desteğiyle kurulduğunda kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak başladı.Amacı "dijital zekayı, bir bütün olarak insanlığa faydalı olacak şekilde ilerletmek" idi.Altman ile birlikte yönetim kuruluna başkanlık eden Elon Musk, Tesla'nın sürücüsüz sistemler inşa etme çalışmaları nedeniyle "potansiyel bir çatışmayı" ortadan kaldırmak için yönetim kurulundan istifa etti.OpenAI'nin yönetim kurulu, kâr amacı gütmeyen yapısını korurken, aynı zamanda ChatGPT'yi belli bir ücret karşılığında ticari müşterilere açmıştı.