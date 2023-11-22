Sam Altman CEO'luk görevine geri dönüyor

Geçtiğimiz hafta Cuma günü ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'de yönetim kurulu CEO Sam Altman'ı kovdu.Yönetim Kurulu kararıyla Sam Altman'ın kovulmasıyla birlikte Yönetim Kurulu Üyesi Greg Brockman görevinden istifa etti.Microsoft ise bu yaşananların ardından yeni yapay zeka araştırma ekibinin başına Sam Altman ile Greg Brockman'ı getirdiğini duyurdu.OpenAI'de yönetim kuruluna 770 çalışanın 747'sinin imzaladığı dilekçeyle eski CEO Sam Altman'ın göreve gelmemesi halinde istifa tehdidinde bulunuldu.Sam Altman, 5 günlük süren tartışmalı sürecin ardından geri dönmesi için OpenAI'nin yönetim kuruluyla görüşmelere başladığı ve prensipte anlaştı.Altman, "OpenAI'a dönmeyi ve Microsoft'la olan güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi dört gözle bekliyorum." diye konuştu.