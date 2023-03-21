Haber Tarihi: 21 Mart 2023 10:47 - Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 10:47

Salavat Mete Pınar kimdir, nereli? Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar biyografisi

Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar'ın, yardımcılarıyla birlikte HDP'nin düzenlediği Nevruz programında çocuklara pamuk şeker dağıtması beğeni topladı. Peki, Salavat Mete Pınar kimdir, nereli? Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar biyografisi

Salavat Mete Pınar kimdir, nereli? Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar biyografisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 33 ilin emniyet müdürü değişti. Peki, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanan Hakkari Yeni Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar kimdir? Salavat Mete Pınar aslen nerelidir? Salavat Mete Pınar kaç yaşındadır? Salavat Mete Pınar daha önce nerelerde görev yaptı, görevi neydi? İşte Salavat Mete Pınar kariyeri ve hayatı...

Salavat Mete Pınar kimdir, nereli?

23.04.1970 tarihinde Eskişehir ilinde doğmuştur. 1992 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Sırasıyla Bursa, Diyarbakır, Adıyaman, Balıkesir, Karabük Emniyet Müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı ve Asayiş Daire Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
2015 yılı Temmuz ayında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ettikten sonra sırasıyla;

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişliği,

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü,

Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürülüğü,

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişliği,

Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

kadrolarında görev yaptıktan sonra Bakanlık Makamı'nın 12.04.2021 tarihli Olurları ile Hakkari İl Emniyet Müdürü olarak atanan Sayın Salavat Mete PINAR, İngilizce bilmekte olup; evli ve üç çocuk babasıdır.
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