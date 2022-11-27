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Romain Saiss'ten Hakim Ziyech mesaisi

Beşiktaş'ın Faslı oyuncusu Romain Saiss, milli takımdan arkadaşı Hakim Ziyech'in Beşiktaş'a gelmesi için çaba sarf ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Romain Saiss'ten Hakim Ziyech mesaisi
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27 Kasım 2022 13:21
Premier Lig ekibi Chelsea'de alternatif oyuncu pozisyonunda olması sebebiyle ayrılığın eşiğinde olan başarılı hücumcu Hakim Ziyech Avrupa'nın devlerinin radarında.

Premier Lig ve Serie A olmak üzere birçok önemli ligden teklifler alan başarılı oyuncu, kararını turnuva sonunda verme kararı aldı.

Beşiktaşlı futbolcu Saiss'in, Ziyech'e Beşiktaş ve taraftarla ilgili olarak sürekli bilgi verdiği ve milli takım arkadaşının kararını Siyah-beyazlılardan yana kullanması için yoğun mesai harcadığı bildirildi.

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