Rıdvan Dilmen'den yabancı sınırı, play-off ve kupa iddiası!

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında flaş iddialar geldi. TV 8,5'ta konuşan Dilmen, play-off sistemi düşüncesinin rafa kaldırıldığını ve Türkiye Kupası'na yeni bir format geleceğini iddia etti.



Dilmen ayrıca yeni yabancı kuralı için de konuştu.



İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:



"Play-off askıya alınmış şu an. Sonra yabancıyla ilgili, düşündükleri ve kulüplerin de muhtemelen okey dedikleri bence çok sağlıklı ve iyi düşünülmüş bir karar. 12 yabancı, 30 kişilik kadro 26 kişi olacak ama 12 yabancı. İster 5 tane oynat, ister 12 tane oynat. 30 kişilik kadro, 26'ya düşecek ama onu da şöyle tolere etmişler, 21 yaş altı 3 tane yerli alabilirsiniz 26 artı olarak. Bu da fena değil gibi geldi. 12 tane yabancı al, istediğini oynat.



Kupa maçlarında bir ton takım var. Elenecekleri de belli. Tabii ki Anadolu şehirlerimizin ve 3. Lig takımlarının da olmasını isteriz ama takımı 24'e düşürüyorlarmış. 6 tane grup, 4'lü gruplar. 3 maç oynayacaklar Avrupa'daki gibi. Ev sahibi durumu olacak, 3 maç olduğu için. 2 içeride, 1 dışarıda oynayacaklar. Sonra da tek maç, çeyrek final, yarı final, final gruplardan çıkınca. Gruplarda da 6 maç yok, 3 maç. Oradaki kriter ne, onu bilmiyorum."





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